Caso Mbappé: Líder Amarilla acusa de antipatriotas al Gobierno y Dionisio impulsa condena contra Celeste

Por un lado, el senador Líder Amarilla (PLRA) sostuvo que el verdadero debate debía centrarse en el trato recibido por la selección paraguaya durante y después del encuentro frente a Francia, y no exclusivamente en las palabras utilizadas por su colega Celeste Amarilla (PLRA).

Según afirmó, Paraguay fue “humillado antes, durante y después del partido” por Kylian Mbappé y por diversos periodistas internacionales, quienes calificaron a la Albirroja como una selección de “tercera categoría” e incluso cuestionaron su estilo de juego.

El legislador también recordó el episodio en el que, según su versión, Mbappé se negó a estrechar la mano del arquero paraguayo Orlando Gill, situación que consideró un acto discriminatorio.

Líder Amarilla apunta contra la APF y habla de “antipatriotas”

Durante su intervención, el senador cuestionó duramente a la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), señalando que ninguna de las instituciones salió a defender a los futbolistas paraguayos. “¿Por qué la Asociación Paraguaya de Fútbol no dijo nada? ¿Por qué la Conmebol no dijo nada?”, reclamó.

Incluso calificó de “antipatriotas” a quienes, a su criterio, optaron por cuestionar a Celeste Amarilla en lugar de respaldarla frente a un supuesto menosprecio internacional.

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“El Presidente de la República, su asociación de fútbol, su ministro, o sea, le defendieron a su compatriota y nosotros queremos tirar a la hoguera a nuestra compatriota. Imagínense los antipatriotas que somos. Todos ellos salieron a defender a Mbappé. Durante todo el campeonato ”ñande humillá“ (nos humillaron), ha ñandekatu ñase ja a ataca la, o defendea a la ñande compatriota pe (y nosotros salimos a atacar a la compatriota que defiende).

“Qué mal estamos como patriotas, qué mal estamos como instituciones, pero qué mal estamos en los valores, en los valores que debemos de transmitir al pueblo y a las generaciones venideras desde las instituciones públicas, el cual nosotros representamos”.

Aunque admitió que la legisladora utilizó términos “inapropiados”, sostuvo que expresó el sentimiento de indignación de muchos paraguayos. “Salvando algunos términos y algunas expresiones, le doy mi total apoyo”, afirmó.

Líder Amarilla también vinculó el debate con episodios de discriminación política contra los liberales y criticó al Gobierno de Santiago Peña por privilegiar a dirigentes colorados en el acceso a cargos públicos.

Dionisio Amarilla impulsa una declaración contra Celeste

La postura fue diametralmente opuesta por parte del senador liberocartista Dionisio Amarilla, quien presentó una moción para que el Senado trate sobre tablas un proyecto de resolución que rechaza oficialmente las expresiones de Celeste Amarilla.

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El legislador sostuvo que el Congreso debía desmarcarse institucionalmente de las publicaciones realizadas por su colega. “No podía haber esperado que llegue al tamaño extremo”, expresó.

Según Dionisio Amarilla, intentar justificar los comentarios bajo el argumento de defender a Paraguay constituye una “hipocresía tremenda”. Afirmó además que la conducta de la senadora expuso negativamente al Congreso Nacional y al país ante la comunidad internacional.

Habla de racismo pese a antecedentes de fuertes agravios políticos

Durante su intervención, Dionisio Amarilla insistió en que las manifestaciones de Celeste Amarilla fueron discriminatorias y con contenido racista, por lo que consideró imprescindible que el Senado fijara una posición institucional. También señaló que la legisladora debía pedir disculpas públicamente durante la sesión plenaria.

No obstante, la postura del senador generó cuestionamientos debido a sus propios antecedentes de enfrentamientos con Celeste Amarilla.

En debates anteriores, Dionisio Amarilla llegó a referirse a su correligionaria con términos ofensivos, entre ellos llamándola “perra”, en medio de una de las disputas políticas más intensas entre ambos dirigentes liberales.