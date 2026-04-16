La respuesta de Filizzola a Peña tras comparar su caso con el de Rivas

Rafael Filizzola salió al paso de las declaraciones de Santiago Peña, quien en defensa de Hernán Rivas cuestionó el tratamiento mediático del caso y citó al senador opositor como ejemplo, aparentemente haciendo referencia al caso “helicópteros” de la Policía Nacional.

A través de su cuenta en la red social X, el senador sostuvo que la comparación carece de sustento y acusó al mandatario de no manejar información precisa.

“Mi situación es muy distinta, Santiago Peña. En mi caso fui sobreseído a pedido de la propia Fiscalía y nunca amenacé a nadie”, afirmó, en respuesta directa al jefe de Estado.

El exministro del Interior y actual senador Rafael Filizzola (PDP) fue sobreseído definitivamente de la causa abierta por supuesta lesión de confianza en la compra irregular de helicópteros para la Policía Nacional en marzo del 2025. El propio Ministerio Público solicitó en ese entonces la salida procesal para el parlamentario, en atención a un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso.

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Críticas a la defensa de Rivas

El pronunciamiento se da en un contexto en el que el senador cartista Hernán Rivas enfrenta cuestionamientos por su presunto “título mau”, lo que derivó en un pedido de permiso para apartarse temporalmente de su banca.

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Peña había señalado que existe un “escándalo selectivo” impulsado por algunos medios de comunicación, en un intento de relativizar la polémica que rodea a su correligionario.

Sin embargo, Filizzola cuestionó esa postura y pidió mayor seriedad en el tratamiento del tema. “Le sugiero informarse antes de repetir consignas”, lanzó.

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Denuncias de irregularidades judiciales

El legislador también aprovechó para exponer lo que considera inconsistencias en procesos judiciales que enfrentó en el pasado. Señaló directamente a la jueza Bibiana Fernández, a quien acusó de prevaricato.

Según relató, en una causa se dictó el sobreseimiento por prescripción para todos los imputados, excepto para él, en lo que calificó como una decisión “insólita”.

“El tiempo transcurrió para todos, menos para mí”, cuestionó, al tiempo de poner en duda la independencia de la magistrada al insinuar posibles presiones externas.

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Señalamientos al sistema judicial

Filizzola afirmó que posteriormente otro juez le dio la razón y que finalmente el proceso prescribió por responsabilidad del Ministerio Público, al que acusó de dilatar el caso mediante recusaciones sin sustento.

En ese sentido, sostuvo que los comentarios de Peña refuerzan lo que considera una persecución sostenida en su contra.

“Queda claro quiénes pretenden perpetuar esta farsa fiscal y judicial”, concluyó.