Senado: video de la sesión sigue disponible pese al bloqueo de YouTube

Atendiendo a la polémica generada debido al bloqueo de YouTube de la transmisión de la sesión ordinaria del Senado, el secretario general de la Cámara Alta, Antonio Sánchez, afirmó que la institución todavía no recibió una explicación oficial por parte de la plataforma y que los técnicos continúan investigando el caso.

El secretario general aclaró que el contenido nunca desapareció completamente, ya que continúa disponible en las plataformas institucionales del Senado, tanto en la página web como en Facebook.

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Segín explicó, la principal hipótesis apunta a una infracción por derechos de autor y no a un acto de censura relacionado con el debate que se desarrolló en la sesión.

“Hasta ahora los técnicos están haciendo el trabajo para tener con claridad qué fue lo que pasó. Por qué razón, digamos. Yo tengo casi 28 años en la institución, esto nunca pasó”, manifestó.

Senado aún espera el informe oficial de YouTube

Sánchez indicó que la Dirección General de Comunicación y el equipo técnico seguirán realizando las gestiones necesarias para determinar con precisión qué originó el bloqueo.

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“Nosotros no tenemos un reporte porque los compañeros que están en la parte técnica de la transmisión se abocan directamente a esto”, señaló.

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Sánchez recordó que en la sesión se proyectaron imágenes de los goles de la selección paraguaya durante un homenaje presentado por el senador Juan Carlos “Nano” Galaverna. Esas imágenes corresponden a la transmisión oficial del Mundial y están protegidas por derechos de autor de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

No obstante, aclaró que todavía no existe una confirmación oficial. “Hasta ahora no entendemos”, señaló debido a que en otras ocasiones también se habían utilizado imágenes y audios vinculados a la Albirroja sin inconvenientes.

Según confirmó, por el momento no hay ningún indicio que apunte a que el bloqueo haya obedecido a las expresiones racistas u ofensivas contra el futbolista francés Kylian Mbappé, como se indicó en algunos medios.