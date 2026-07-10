Caos en Quyquyhó: la Comuna está “a la deriva” desde hace quince días

En Quyquyhó, tras la renuncia de Patricia Corvalán (ANR-HC), la Comuna se encuentra completamente fuera de control debido a la inacción de una Junta Municipal, que aún no designó a un interino en el cargo de intendente.

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El vacío de poder en Quyquyhó cumple ya 15 días. La crisis se agudizó luego de que el expresidente de la Junta Municipal, Carlos Bareiro Bogarín (ANR-HC) —quien cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica— convocara a una polémica sesión extraordinaria desde su propia vivienda particular.

En dicha oportunidad, Bareiro maniobró para promover la elección de su suegro, Patrocinio Medina (ANR-HC), como nuevo titular del órgano legislativo local. Desde aquel polémico episodio, la Junta no ha vuelto a sesionar y Medina ha evitado convocar a la plenaria ordinaria para designar un intendente interino que termine el mandato iniciado por Corvalán.

Monopolio familiar bajo la lupa fiscal

La situación en Quyquyhó no es aislada; responde a un monopolio político que maneja la administración municipal desde el año 2010. El clan está liderado por el exintendente y actual diputado, Esteban Martín Samaniego (periodo 2010-2017), quien fue sucedido en la Intendencia por su esposa, la recientemente renunciante Patricia Corvalán.

Ambos están imputados por supuesto enriquecimiento ilícito y asociación criminal debido a un presunto daño patrimonial a la Comuna que supera los G. 1.100 millones.

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Corvalán dejó el cargo porque ya no puede ser reelecta y ahora apunta a una banca en la concejalía, pese a contar con restricción judicial de arresto domiciliario y tobillera electrónica.

El panorama electoral suma un eslabón más: la actual candidata de la ANR a la intendencia, Ruth Mercedes Medina Yegros —hija del presidente de la Junta, Patrocinio Medina—, también se encuentra comprometida en la misma causa judicial que salpica al parlamentario y a la exejecutiva comunal.

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Elecciones en otras localidades

A diferencia del conflicto en Quyquyhó, en otros municipios del departamento de Paraguarí que registraron vacancias por las renuncias de intendentes, abocados a sus campañas electorales, lograron una rápida regularización. En tres de ellos, la conducción quedó en manos de mujeres.

San Roque González

Tras la dimisión de Emmanuel Morán Leguizamón (Alianza), quien busca la reelección, la Junta Municipal eligió por mayoría a la edil Irene Aguilera (exprecandidata por el Movimiento Colorado Añeteté). La jefa comunal interina anunció que en la fecha procederá al cierre del corte administrativo para auditar públicamente en qué condiciones financieras recibe el municipio.

Sapucái

El intendente de Sapucaí, Ariel “Lilo” Monges Espínola (ANR-HC), renunció para buscar ser reelecto en las elecciones de octubre.

En su reemplazo asumió su tía, la concejal municipal Rosa Monges de Bogado, quien tendrá la tarea de completar el período legal 2021-2026. Al salir, el exjefe comunal la instó a seguir trabajando por el progreso y el beneficio de toda la ciudadanía.

Pirayú

En este distrito se dio una transición entre líneas liberales. La intendenta Cynthia Godoy de Egusquiza (PLRA) renunció para postularse como concejal municipal. La Junta designó de forma interina a la concejal, también liberal, Débora Osorio.

Mbuyapey

El intendente y proclamado candidato por la ANR, Luis Carlos Rojas, dio un paso al costado para dedicarse de lleno a su campaña de reelección.

El interinato fue asumido por el concejal liberal Juan Carlos Barreto, por designación de la Junta Municipal.