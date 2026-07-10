Política
10 de julio de 2026 a la - 15:15

Caos en Quyquyhó: la Comuna está “a la deriva” desde hace quince días

Quyquyhó permanece sin intendente tras la renuncia de la exjefa comunal Patricia Corvalán (ANR-HC).
Quyquyhó permanece sin intendente tras la renuncia de Patricia Corvalán (ANR-HC) hace quince días.Emilce Ramírez

QUYQUYHÓ. La municipalidad de este distrito lleva 15 días a la deriva, en medio de llamativas maniobras atribuidas a la intendenta renunciante, quien cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica. En contraste, otros cuatro distritos de Paraguarí ya regularizaron sus interinatos, con una destacada presencia femenina.

Por Emilce Ramírez
Tras la renuncia de Patricia Corvalán al cargo de intendenta de Quyquyhó, la Municipalidad quedó sin una autoridad al frente de la Comuna.
Tras la renuncia de Patricia Corvalán al cargo de intendenta de Quyquyhó, la Municipalidad quedó sin una autoridad al frente de la Comuna.

En Quyquyhó, tras la renuncia de Patricia Corvalán (ANR-HC), la Comuna se encuentra completamente fuera de control debido a la inacción de una Junta Municipal, que aún no designó a un interino en el cargo de intendente.

Lea más: Quyquyhó: titular de Junta con arresto domiciliario sesiona desde su casa y deja el cargo a su suegro

El vacío de poder en Quyquyhó cumple ya 15 días. La crisis se agudizó luego de que el expresidente de la Junta Municipal, Carlos Bareiro Bogarín (ANR-HC) —quien cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica— convocara a una polémica sesión extraordinaria desde su propia vivienda particular.

Carlos Bareiro Florentín (ANR-HC), presidente de la Junta Municipal de Quyquyhó, tomó juramento a su suegro Patrocinio Medina (ANR-HC), quien quedó al frente del órgano deliberativo local.
Carlos Bareiro Florentín (ANR-HC), presidente de la Junta Municipal de Quyquyhó, tomó juramento a su suegro Patrocinio Medina (ANR-HC), quien quedó al frente del órgano deliberativo.

En dicha oportunidad, Bareiro maniobró para promover la elección de su suegro, Patrocinio Medina (ANR-HC), como nuevo titular del órgano legislativo local. Desde aquel polémico episodio, la Junta no ha vuelto a sesionar y Medina ha evitado convocar a la plenaria ordinaria para designar un intendente interino que termine el mandato iniciado por Corvalán.

Monopolio familiar bajo la lupa fiscal

La situación en Quyquyhó no es aislada; responde a un monopolio político que maneja la administración municipal desde el año 2010. El clan está liderado por el exintendente y actual diputado, Esteban Martín Samaniego (periodo 2010-2017), quien fue sucedido en la Intendencia por su esposa, la recientemente renunciante Patricia Corvalán.

El diputado imputado Esteban Martín Samaniego (ANR), la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR-HC), y la candidata a la intendencia por la ANR, Ruth Mercedes Medina Yegros, deberán cumplir arresto domiciliario con tobillera electrónica.
El diputado imputado Esteban Martín Samaniego, la intendenta Patricia Corvalán y Ruth Mercedes Medina Yegros cuentan con arresto domiciliario y tobillera electrónica.

Ambos están imputados por supuesto enriquecimiento ilícito y asociación criminal debido a un presunto daño patrimonial a la Comuna que supera los G. 1.100 millones.

Corvalán dejó el cargo porque ya no puede ser reelecta y ahora apunta a una banca en la concejalía, pese a contar con restricción judicial de arresto domiciliario y tobillera electrónica.

El panorama electoral suma un eslabón más: la actual candidata de la ANR a la intendencia, Ruth Mercedes Medina Yegros —hija del presidente de la Junta, Patrocinio Medina—, también se encuentra comprometida en la misma causa judicial que salpica al parlamentario y a la exejecutiva comunal.

Lea más: Polémica en Quyquyhó: presidente de la Junta con arresto domiciliario traslada sesión a su casa

Elecciones en otras localidades

A diferencia del conflicto en Quyquyhó, en otros municipios del departamento de Paraguarí que registraron vacancias por las renuncias de intendentes, abocados a sus campañas electorales, lograron una rápida regularización. En tres de ellos, la conducción quedó en manos de mujeres.

La intendenta interina de San Roque González, Irene Aguilera (ANR-Añeteté).
La intendenta interina de San Roque González, Irene Aguilera (ANR-Añeteté).

San Roque González

Tras la dimisión de Emmanuel Morán Leguizamón (Alianza), quien busca la reelección, la Junta Municipal eligió por mayoría a la edil Irene Aguilera (exprecandidata por el Movimiento Colorado Añeteté). La jefa comunal interina anunció que en la fecha procederá al cierre del corte administrativo para auditar públicamente en qué condiciones financieras recibe el municipio.

Sapucái

El intendente de Sapucaí, Ariel “Lilo” Monges Espínola (ANR-HC), renunció para buscar ser reelecto en las elecciones de octubre.

En su reemplazo asumió su tía, la concejal municipal Rosa Monges de Bogado, quien tendrá la tarea de completar el período legal 2021-2026. Al salir, el exjefe comunal la instó a seguir trabajando por el progreso y el beneficio de toda la ciudadanía.

La intendenta electa de Sapucái, Rosa Monges de Bogado (ANR-HC), junto al intendente saliente Ariel “Lilo” Monges Espínola (ANR-HC).
La intendenta electa de Sapucái, Rosa Monges de Bogado (ANR-HC), junto al intendente saliente Ariel “Lilo” Monges Espínola (ANR-HC).

Pirayú

En este distrito se dio una transición entre líneas liberales. La intendenta Cynthia Godoy de Egusquiza (PLRA) renunció para postularse como concejal municipal. La Junta designó de forma interina a la concejal, también liberal, Débora Osorio.

La intendenta interina electa de Pirayú, Débora Osorio (PLRA).
La intendenta interina electa de Pirayú, Débora Osorio (PLRA).

Mbuyapey

El intendente y proclamado candidato por la ANR, Luis Carlos Rojas, dio un paso al costado para dedicarse de lleno a su campaña de reelección.

El intendente interino de Mbuyapey, Juan Carlos Barreto (PLRA), designado por la Junta Municipal.
Juan Carlos Barreto es presentado como intendente interino de Mbuyapey por la Junta Municipal.

El interinato fue asumido por el concejal liberal Juan Carlos Barreto, por designación de la Junta Municipal.