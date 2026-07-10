Zacarías Irún destaca gestión de Camilo Benítez y admite que tiene ventajas para seguir como contralor

Tras la primera jornada de audiencias públicas, en la que expusieron los primeros diez postulantes de un total de 49 candidatos para los cargos de contralor y subcontralor, Javier Zacarías Irún, destacó el nivel profesional de los participantes y sostuvo que el proceso sigue abierto.

El senador oficialista valoró el perfil académico y profesional de los postulantes que comparecieron ante la Comisión de Asuntos Constitucionales.

“Personas realmente brillantes, con currículum excelente, todos ellos con maestrías, posgrados, algunos y la mayoría con dos títulos universitarios. Currículum espectacular tienen todos”, expresó.

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Añadió que los candidatos también demostraron solvencia durante sus exposiciones al presentar sus propuestas para fortalecer el control de los recursos públicos.

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Según señaló, estas audiencias permiten a los legisladores conocer de primera mano las capacidades de cada aspirante y detectar aspectos que pueden fortalecerse dentro de la Contraloría.

“Cuando hablamos de control justo hablamos de transparencia y, cuando hablamos de transparencia, eso le beneficia al pueblo porque el dinero de la gente se va a invertir mejor”, sostuvo.

Zacarías destaca la gestión de Camilo Benítez

Consultado sobre las versiones de que la continuidad de Camilo Benítez ya estaría definida, Zacarías Irún negó que exista una decisión tomada dentro del oficialismo.

Aseguró que, como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales e integrante de la bancada Honor Colorado, nadie le comunicó una definición previa sobre quién ocupará el cargo. Sin embargo, reconoció que el actual contralor llega con fortalezas por su desempeño durante los últimos años.

“¿Que el contralor tiene muchas posibilidades? Claro que tiene, porque es una persona que está ejerciendo el cargo”.

El legislador destacó especialmente que, a su criterio, durante la administración de Benítez se remitieron más reportes sobre presuntos hechos punibles que en administraciones anteriores y se impulsaron medidas que fortalecieron la transparencia institucional.

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También mencionó como uno de los principales logros la publicidad de las declaraciones juradas de funcionarios públicos. “Muchas cosas importantes, desde el punto de vista de la transparencia, ha conseguido esta administración”, afirmó.

No obstante, aclaró que ese reconocimiento no significa que la elección ya esté definida. “Eso no quiere decir que él ya sea el contralor puesto. Puede venir otro que nos muestre algo nuevo, algo mejor”, agregó.

Descarta “pacto azulgrana”

Durante la entrevista, Zacarías Irún rechazó las versiones que sostienen que la reelección de Camilo Benítez y del actual subcontralor Augusto Paiva ya está asegurada.

Insistió en que el proceso se desarrolla sobre la base de la capacidad, la idoneidad y la evaluación de antecedentes de cada postulante.

Explicó que la comisión también solicita informes a distintas instituciones para verificar que los candidatos cumplan todos los requisitos legales.

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El presidente de la Comisión explicó que las audiencias públicas continuarían hasta finales de julio o la primera semana de agosto.

Posteriormente, la Comisión de Asuntos Constitucionales emitirá un dictamen con una terna para contralor y otra para subcontralor.

Ese dictamen será remitido al pleno del Senado, que deberá aprobar las ternas antes de enviarlas a la Cámara de Diputados.

Finalmente, serán los diputados quienes designarán al nuevo contralor y subcontralor de la República.

Según recordó Zacarías Irún, la ley establece que las ternas deben remitirse tres meses antes del vencimiento del mandato, previsto para el 1 de noviembre.

Competencia abierta entre perfiles de alto nivel

El senador insistió en que la competencia se desarrolla entre postulantes de primer nivel.

Indicó que entre los aspirantes existen exjueces, exfiscales, defensores públicos, auditores y profesionales con experiencia tanto en el sector público como en el privado.

“Hay una competencia de títulos, de posgrados, de doctorados y de experiencia en la función pública de primer nivel”, destacó.

Asimismo, subrayó que, por primera vez, todas las audiencias son transmitidas en vivo por Senado TV y plataformas digitales para garantizar transparencia durante el proceso de selección.