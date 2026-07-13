Detallan cómo el monopolio “Peña-Ueno” busca crear el “peñismo”

Ueno Bank recibió hasta abril de este año aproximadamente G. 2,2 billones de los fondos jubilatorios de IPS durante los tres años de gobierno de Santiago Peña, quien además fue accionista de Ueno Holding estando en funciones hasta abril del 2025.

Además, de acuerdo a un informe de la Superintendencia de Jubilaciones, dejó en evidencia que el IPS no solo pisoteó su normativa interna anteriormente para favorecer a la entidad, sino que, desde febrero de 2025, pasó a violar de forma directa los límites de concentración establecidos en la propia Ley marco 7235/23.

Felino Amarilla, abogado y analista político, dijo que este fenómeno ocurre como algo nuevo, ya que el “monopolio Santi Peña-Ueno” busca instalarse como un nuevo grupo económico de poder.

“En el Partido Colorado vos tenés un fenómeno interesante que es el monopolio Santi Peña-Ueno. Ese es un fenómeno para mí nuevo, que no es un fenómeno HC (Horacio Cartes). Fíjate que un proceso económico basado en la plata del Estado no se puede solidificar en dos o tres años, necesita por lo menos 10 años de gobierno para que el flujo del IPS corra libremente dentro del sistema para que se consolide y se genere un nuevo grupo económico y ese grupo económico tuvo todo el empujón necesario con Santi Peña”, indicó.

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¿Peñismo en 2028?

Según Amarilla, Santiago Peña buscaría instalarse en el poder político más allá de los cinco años que dura su mandato.

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“Yo no creo que después de haber, de que haya bebido las mieles del poder y del placer, ‘señor presidente’, alfombra roja, no pasar por Aduana, poder transportar en las maletas cualquier cosa y llegar a la hora que sea, convertirse en el hombre más lindo, más churro, más sexy del mundo decida irse a los 5 años. No, no, no, no. Yo creo que el tipo está elaborando un proyecto de post peñismo, con el peñismo, por supuesto. Nada nuevo tampoco es. Horacio también quiso ser reelegido, y Horacio cinco años de vacaciones y hoy es el hombre más poderoso del Partido Colorado”(sic), enfatizó.

Insistió en que actualmente el oficialismo colorado se instaló como único movimiento y la disidencia no existe actualmente, sobre todo después de las elecciones internas municipales, en las que el movimiento Honor Colorado se instaló en casi todo el territorio nacional.

Recordó que para anunciar la unidad colorada, varios referentes de Honor Colorado visitaron al expresidente de la República y principal líder disidente, Mario Abdo Benítez, en su casa, entre ellos Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados y uno de los nombres que más suena como posible precandidato a vicepresidente de la República para el 2028, considerando que solo podía haber ido Camilo Pérez, candidato a intendente de Asunción por la Asociación Nacional Republicana.

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“Acordate que el jefe de Camilo (Horacio Cartes) le denunció a Mario Abdo por lavado de dinero, estupro, abigeato o ¿no es así? ¿Cómo queda esa denuncia? ¿Cómo quedan las víctimas que están con Mario Abdo en el proceso? A ver, o eso vamos a olvidarnos mientras tanto. Explicame un poco eso. Esas son las cosas que yo no entiendo, pero entiendo. Ahora si me decís que HC va a desistir de la denuncia y va a pedirle disculpas porque le imputó, entonces, ah, bueno, entiendo, yo te doy, vos me das, pero nada de eso está ocurriendo, por lo menos", refirió durante una entrevista en el programa conducido por Germán Martínez Vierci en el canal Mega TV.

Concluyó que hoy no se ve una disidencia colorada pública y en caso de haberlas, el movimiento oficialista la tiene “muy calladitas”.