Tuma advierte que ley de emergencia podría “terminar fundiendo aún más al IPS”

En conversación con ABC Cardinal este jueves, el abogado Óscar Tuma volvió a cuestionar un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados que plantea declarar en emergencia el Instituto de Previsión Social (IPS) con el fin de habilitar fondos para la compra urgente de medicamentos e insumos de los que la previsional, que atraviesa una grave crisis financiera, está desabastecida.

El proyecto de ley sancionado por la Cámara Baja aún está pendiente de tratamiento en el Senado.

Tuma argumentó que, si bien no se puede desconocer los problemas que atraviesa el IPS con la provisión de medicamentos, proyectos como el que salió de Diputados podrían acrecentar los problemas económicos de la previsional.

“Cheque en blanco”

Opinó que la declaración de emergencia equivaldría a dar un “cheque en blanco” a una administración del IPS que, si bien tiene un nuevo líder en el doctor Isaías Fretes, aún está mayormente compuesta por personas que, según dijo el abogado, son responsables de haber llevado a la previsional a la situación de crisis en la que se encuentra.

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“Isaías Fretes tiene las mejores intenciones, pero su entorno es el mismo que dejó al IPS como está hoy”, subrayó Tuma.

Con la declaración de emergencia, la compra de medicamentos se podría realizar “de la forma y en los plazos que quieran”, sin control licitatorio, dijo.

“Direccionamiento” de compras

Tuma atribuyó en gran parte la situación actual del IPS al “direccionamiento” de las compras de medicamentos.

Explicó que, por ley, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), que certifica los medicamentos nacionales o importados que entran al mercado paraguayo, trabaja con 47 certificadoras de fármacos de todo el mundo y un medicamento que sea importado a Paraguay necesariamente debe contar con certificación de al menos una de esas entidades internacionales.

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Sin embargo, según dijo, el IPS suele establecer en sus pliegos de bases para licitar la compra de medicamentos que los mismos deben estar habilitados por cinco certificadoras específicas, lo que limita el libre mercado y ocasiona que los medicamentos que acaban siendo adquiridos cuesten “hasta tres veces más” de lo que podrían haber costado.

“Ese sistema se viene implementando desde antes de Fretes y no se puede romper porque el entorno sigue siendo el de siempre”, declaró Tuma. “Si la misma gente sigue a cargo de la confección de estos pliegues, lógicamente nada va a mejorar”.

El abogado dijo creer que el proyecto de emergencia de Diputados tiene “buenas intenciones”, pero insistió en afirmar que va a terminar fundiendo aún más al IPS”.

“Hay evidentemente un intenso lobby de lo que creo es el gran negocio de la adquisición de medicamentos en todo el sistema de salud de Paraguay; tienen la fuerza de ir direccionando dentro de las instituciones y dentro del Congreso proyectos como este”, agregó.