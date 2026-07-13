Potente draga japonesa donada por la JICA llegó a Pilar

La draga japonesa DRM-5 “Paraguay”, donada por el gobierno de Japón, a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), llegó a Pilar, departamento de Ñeembucú, procedente de Nueva Palmira (Uruguay), informó el presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Julio Vera Cáceres, a la agencia estatal IP.

La ceremonia oficial de embanderamiento se hará durante la visita del príncipe heredero de Japón Akishino, hermano menor del actual Emperador Naruhito.

Vera informó que el Príncipe heredero de Japón llegará el 19 de agosto a Paraguay, y ese día, en forma previa al acto de la Artesanía en el Puerto de Asunción, se llevará a cabo el acto de embanderamiento de la draga, conjuntamente con el presidente de la República, Santiago Peña.

El titular de la ANNP señaló que desde el próximo lunes se iniciará el curso de capacitación teórico-práctico con 31 personas; de las cuales 14 son de la Armada, del personal de Puertos, además de cinco representantes del gremio de Armadores Fluviales.

La capacitación se realizará con técnicos venidos de Japón. Vera Cáceres refirió que los participantes asistirán a un curso intensivo para familiarizarse con esa draga de última generación, totalmente automatizada, con 5 nudos de velocidad. Estimó que la draga llegaría entre el 13 o 14 de agosto al puerto de Asunción.

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Sedimentos y no para rocas

Vera refirió que la draga tiene tripulación de 13 personas, no tiene camarotes ni comedor. Dijo que es exclusivamente de trabajo y siempre funcionará con remolcadores y mulitas, que son las que llevan los caños. Añadió que los remolcadores sirven para el alojamiento y comedor del personal.

“La nave es grande, moderna, con capacidad de succión de 1.500 metros cúbicos por hora, cuando normalmente en esta zona del país se trabaja con dragas con capacidad de entre 350 y 400 metros cúbicos por hora. Esta es una draga de mayor capacidad, pero está dimensionada solamente para sedimentos, no para rocas”, expresó

El titular de la ANNP, señaló que actualmente se encuentran en estado de funcionamiento tres dragas a cargo de la ANNP.

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Una pieza clave para la hidrovía

En un video divulgado junto con el anuncio días atrás, el embajador paraguayo en Japón, Mario Toyotoshi, indicó que el proyecto demandó varios años de cooperación entre Paraguay y Japón y culminó con la construcción de la embarcación en el astillero Fuji Kaiji Kogyo.

Según detalló, la DRM-5 tiene una capacidad de dragado de 1.500 metros cúbicos por hora, lo que la posiciona entre las unidades más potentes que operan en la hidrovía regional.

“La DRM-5 Paraguay fue construida fruto de una alianza que Paraguay y Japón construyeron con dedicación. Es una de las más potentes de toda la hidrovía regional y es nuestra”, expresó el embajador.

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Impacto en las exportaciones

Toyotoshi destacó que la embarcación representa mucho más que una herramienta de trabajo para el dragado de canales.

“Esta draga no es solo una embarcación. Representa nuestra soberanía logística, competitividad y una garantía de que nuestras exportaciones lleguen al mundo con mayor autonomía y certeza”, sostuvo.

El diplomático insistió en que para Paraguay, país mediterráneo y altamente dependiente de la hidrovía, cada metro de río navegable tiene un impacto directo en la capacidad de movilizar mercancías hacia los mercados internacionales.

La incorporación del nuevo equipo cobra relevancia ante los recurrentes problemas de bajante y sedimentación que en los últimos años afectaron el tránsito de convoyes y elevaron los costos logísticos para distintos sectores productivos.