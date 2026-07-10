Aspirantes a la Vicepresidencia, Latorre y “Cesarito” se muestran con Alliana

En la estancia San Jorge de la localidad de Mbocayaty, departamento de Guairá, se llevó a cabo el cumpleaños político del gobernador del cuarto departamento César Luis “Cesarito” Sosa (ANR-HC), quien es el actual titular del Consejo de Gobernadores.

Asistieron al evento, el presidente de la República, Santiago Peña; el vicepresidente y próximo precandidato presidencial de Honor Colorado para el 2028, Pedro “Mangui” Alliana; el titular de la Cámara Alta, Raúl Latorre, entre otros.

La nota llamativa es que tanto Sosa y como Latorre esperan la bendición del presidente de la ANR y jefe de Honor Colorado, Horacio Cartes, para la postulación a la Vicepresidencia de la República por el oficialismo con miras a las elecciones generales de 2028.

El propio Alliana manifestó en varias ocasiones que él elegirá a su compañero de chapa, pero que sería tras culminas las elecciones municipales previstas el 4 de octubre pasado.

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Sosa recibió públicamente el apoyo de un grupo de gobernadores colorados.

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En tanto, Latorre tiene el apoyo de un sector de la bancada colorada cartista en la Cámara Baja. La contundente victoria del postulante a intendente de Asunción, Camilo Pérez, el pasado 7 de junio, infló el pecho a Latorre, en su aspiración a la Vicepresidencia de la República.

Baruja ausente en el cumpleaños

Llamó la atención la ausencia del titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) Juan Carlos Baruja.

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El actual senador con permiso parte en punta para tener la “bendición” de Cartes para acompañar a Alliana en la dupla presidencia del Honor Colorado de cara al 2028.

Ayer, el titular del Congreso, senador Basilio “Bachi” Núñez, recordó que la bancada de senadores colorados cartistas apoya la postulación de Baruja, actual ministro de la Vivienda y legislador con permiso.

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Por ahora, según manifestaron los principales interlocutores en Honor Colorado, la dupla presidencial se anunciaría luego de las municipales de octubre.