Abrazo republicano saca a relucir “anestesia” y espíritu de “chonguismo” sin tiroteo en la ANR

Esta semana, tanto el líder de Colorado Añeteté, el expresidente Mario Abdo Benítez como el principal referente de Fuerza Republicana (FR), el exvicepresidente Hugo “Toro” Velázquez, con sus respectivos candidatos a presidente para el 2028, Arnoldo Wiens (Añeteté) y el senador Luis Pettengill (FR) se sometieron al “abrazo republicano” con el cartismo de cara a las municipales del 4 de octubre, lo que rápidamente se sintió en una bajada de temperatura de los discursos de ambos lados.

Ayer, el diputado abdista Roberto González había afirmado que supuestamente el abrazo republicano con los cartistas no implicaría un “pacto de impunidad ni de chonguismo”, y que no acallarían las críticas al gobierno, sin embargo, se aprecia todo lo contrario.

Este fin de semana, por ejemplo, Wiens se abocó a un recorrido por el Chaco, donde recorrió sitios históricos de la Guerra del Chaco, y donde de paso declaró una tregua al fuego cruzado con el cartismo.

Wiens puntualmente recorrió sitios como Fortín Rojas Silva, Fortín Gral. Díaz, Fortín Ávalos Sánchez, Km 7 (Ranulfo Delvalle), Km 13 (Cementerio Paraguayo), Herman Velilla, Fortín Zenteno, Fortín Campo Vía, Campo Aceval, Fortín Falcón, Fortín Trébol, y Fortín Isla Po’í.

Durante su visita, olvidó la interna para centrarse en su labor pasada cuando era senador y miembro de la Comisión Nacional de Puesta en Valor y Fomento de los Sitios Históricos de la Guerra del Chaco, a fin de buscar revitalizar esos sitios.

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Todo esto, en la misma semana en que se sucedieron cuestionadas decisiones de la Justicia en favor del cartismo, entre ellas, allanar el camino para enterrar la denuncia penal por supuesta sobrefacturación en el caso de lo “Pupitres chinos de oro” comprados por Itaipú, así como la irrisoria pena solicitada para el extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) del gobierno de Horacio Cartes, Óscar Boidanich.

Esto pese a que el cartismo mantiene una “guerra fría” con Wiens, ya que la Fiscalía para salvar al exminstro de Obras de Cartes, Ramón Jiménez Gaona por el caso “Metrobús”, apuntó toda la responsabilidad hacia Wiens (su sucesor) por haber cancelado la obra que traía defectos insalvables.

En estas semanas tampoco se registraron críticas por parte de los otros referentes de la disidencia colorada, como es el caso de Pettengill por FR y de la senadora Lilian Samaniego, lidereza de Causa Republicana (CR).