Isaías Fretes sobre reunión con Peña: “Tenemos apoyo para salvar el IPS”

En un momento crítico para la estabilidad financiera del Instituto de Previsión Social (IPS), el presidente de la entidad, Isaías Fretes, brindó detalles esta mañana durante la sesión del Consejo de Administración, sobre una reunión estratégica que mantuvo ayer con el presidente de la República, Santiago Peña.

El encuentro, calificado por Fretes como “muy agradable”, marcaría el inicio de una fase de reingeniería profunda con el respaldo explícito del Poder Ejecutivo para afrontar la delicada situación económica que atraviesa la institución.

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Fretes aseguró que Peña está profundamente involucrado en la realidad del IPS. Según las palabras del titular de la previsional, el primer mandatario “está al tanto de lo que pasa en la institución”.

“Es un compañero más de trabajo y también un preocupado más por la situación”, enfatizó Fretes durante la sesión ante el Consejo de Administración.

IPS tiene respaldo y guía de Santiago Peña, aseguró Fretes

Esta proximidad, según explicó Fretes, se traduce en un respaldo concreto para las medidas que se están implementando. El presidente del IPS destacó que la institución cuenta con el aval y la guía del mandatario para ejecutar los cambios necesarios. “Tenemos el apoyo para que consolidemos el plan de reingeniería financiera que estamos haciendo para poder quitar a la institución de esta difícil situación en la cual está pasando”, sostuvo.

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En cuanto a la estrategia para superar el bache financiero, el titular del IPS señaló que el apoyo de Peña ha sido vital tanto en la visión estratégica como en la táctica. “Bajo su direccionamiento y también consejería es que estamos avanzando para refinanciar la deuda de la institución con dos de nuestras entidades bancarias”, detalló Fretes.

Según el titular del IPS, este proceso es la piedra angular para lograr la tan necesaria “oxigenación” que permita cumplir con los compromisos pendientes, principalmente la compra de fármacos, y garantizar así que “los asegurados puedan tener los medicamentos”.

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Fretes concluyó que el mensaje recibido de parte de Santiago Peña es de acompañamiento constante y trabajo coordinado. La visión del mandatario, según Fretes, no es solo salir al paso con medidas paliativas, sino sentar las bases para una solución estructural. “Hay que darle una solución definitiva a esto”, dijo.

De esta manera, el titular del IPS aseguró que la hoja de ruta actual cuenta con la venia y la supervisión directa del Poder Ejecutivo.