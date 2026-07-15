Lula envía a su ministro para fortalecer cooperación contra el crimen organizado

En la residencia presidencial Mburuvicha Róga, el presidente de la República, Santiago Peña, recibió hoy al ministro de Defensa del Brasil, José Múcio Monteiro. En el encuentro también participó el ministro de Defensa Nacional, Gral. (R) Óscar González.

Conforme a la información oficial, repasaron los principales programas de cooperación entre Paraguay y Brasil. Además se acordó profundizar el trabajo conjunto para enfrentar desafíos compartidos, como el crimen organizado transnacional y el terrorismo, mediante una “coordinación cada vez más estrecha entre ambas naciones”.

Al término del encuentro, el ministro González informó en rueda de prensa, que la conversación con el ministro del gobierno del presidente Luís Inácio Lula da Silva permitió ratificar la voluntad de ambos gobiernos de fortalecer aún más la cooperación bilateral, destacando que Paraguay y Brasil comparten desafíos que requieren respuestas coordinadas.

González refirió que ambos países mantendrán e intensificarán los mecanismos de cooperación existentes entre sus instituciones de defensa, sobre la base de una relación de confianza y trabajo conjunto construida durante años. “Tenemos enemigos comunes. El crimen transnacional y el terrorismo son flagelos que debemos enfrentar coordinadamente, conjuntamente”, expresó el secretario de Estado.

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Confianza

Por su parte, el ministro de Defensa de Brasil, José Múcio Monteiro, destacó la histórica relación entre ambos países y afirmó que Brasil considera al Paraguay un socio estratégico en materia de defensa.

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Monteiro expresó la voluntad de seguir ampliando las acciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas de ambos países. Sostuvo que toda iniciativa desarrollada en este ámbito debe traducirse en beneficios recíprocos para Paraguay y Brasil.

Super Tucano

El gobierno de Peña, desde el 15 de agosto de 2023, lleva en marcha un plan de inversión en las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Una de las compras más publicitadas fue los seis aviones Super Tucano, fabricados por Embraer del Brasil por US$ 101.606.000, mediante un préstamo a ser descontado vía Itaipú.

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Cuatro aviones Super Tucano y dos radares revitalizados en Israel ya se activaron en operativos contra vuelos ilegales, principalmente “aviones narco”. Se aguarda la llegada de los dos últimos Super Tucano, que sería en agosto de este año.

El A-29 Super Tucano es un avión de combate ligero, reconocido mundialmente por su versatilidad y eficacia en diversas misiones, incluyendo: 1. Patrullaje: capaz de realizar misiones de vigilancia y control del espacio aéreo. 2. Apoyo Aéreo Cercano: efectivo en operaciones de apoyo a fuerzas terrestres. 3. Entrenamiento: ideal para la formación de nuevos pilotos en técnicas de combate y maniobras aéreas, y 4. Capacidad de Interceptación.