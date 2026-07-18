Elecciones Municipales: disidentes de Concepción piden fin de las persecuciones

Durante una gira del presidenciable colorado por Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, en la ciudad de Concepción, el exsenador y exministro de Obras Públicas, visitó al intendente municipal Celso Cañete. Posteriormente, mantuvo una plenaria con candidatos municipales de la disidencia, de cara a las elecciones municipales del 4 de octubre.

El concejal departamental Oscar Cabral (ANR) señaló que la persecución en Concepción es una acción que no coincide con la visita y recepción de Camilo Pérez, candidato a intendente de Asunción por la ANR, a los líderes de la disidencia colorada. Dijo que lo que esa situación demuestra un intento de amedrentamiento local.

“Es muy doloroso que te digan, soy funcionario público, no puedo mostrarme, pero te voy a votar. Es doloroso, que ahora los enemigos somos los propios colorados”, cuestionó.

Lea más: Wiens retoma discurso contra Peña y HC: “El país está quebrado”

“Injusticia”

En otro momento, Cabral agregó: “Basta de esta persecución, esto termine, tenemos que hacer frente a esa injusticia”.

Además, advirtió que el actual modelo de gobierno representa una amenaza para el Partido Colorado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al escuchar estos reclamos, Wiens abogó por el trabajo que unifique al Partido Colorado en todos los departamentos con miras a las elecciones municipales.