Wiens retoma discurso contra Peña y HC: “El país está quebrado”

“Nosotros mantenemos el mismo discurso y la misma postura. ¿Ustedes creen que ahora que gua’u (supuestamente) salió un estudio no sé quién hizo que lo de los pupites chinos está ajustado a precios reales? Vayan a preguntarle a los carpinteros y muebleros en todo el país si ellos creen en esa historieta que ahora se arma. Entonces nosotros no vamos a cambiar el discurso".

Así expresó el precandidato a presidente de la República por el movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, en una plenaria colorada en Atyrá, departamento de Cordillera. El postulante con miras a las elecciones generales del 2028, reencaminó su campaña tras una breve pausa tras las internas municipales del 7 de junio pasado.

Wiens, en primer término, aludió a la decisión de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público que pidió días atrás al Juzgado Penal de Garantías el cierre de la causa abierta en marzo de 2025 por el presunto delito de lesión de confianza en la compra de mobiliarios para 1.380 centros educativos, a un costo superior a 310.600 millones de guaraníes (32 millones de dólares) provenientes de Itaipú Binacional, cuyo director general paraguayo es Justo Zacarías Irún.

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El hecho fue denunciado por parlamentarios opositores que adujeron una “sobrefacturación grosera”: el costo de importación desde China sería de 15 a 30 dólares por conjunto (mesa y silla), pero se pagó un promedio de 96 dólares.

En otro momento de su discurso ante adherentes en Atyrá, Wiens se preguntó: “¿Ustedes no creen que estamos preocupados por la situación del país que nos van a entregar? Un país quebrado económicamente. Un IPS (Instituto de Previsión Social) en el cual están los recursos de los aportantes. Hoy está en riesgo la sostenibilidad económica. Ni hablemos de la parte médica. Una justicia entregada al poder de turno".

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Luego, el exsenador y exministro de Obras Públicas en el gobierno de Mario Abdo Benítez, recordó la comentada “reunión secreta” de los seis ministros de la Corte Suprema de Justicia con el presidente de la República, Santiago Peña y el titular y jefe de Honor Colorado, Horacio Cartes, que se realizó el año pasado.

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“No me voy a olvidar que soy uno de los primeros en sufrir las consecuencias de esa reunión secreta. Ahí se decidió que Marito tiene que ir preso o ser imputado, y que yo tengo que ser imputado. No nos van a encontrar siendo cómplices de ese sistema que quiere hacernos el cháke o asustarnos con las cosas para que nos alineemos como delita a ellos. No, nosotros no le tenemos miedo a esos anticolorados que creen que somos un número más para su sistema, que somos parte de ese algoritmo que ellos van a manejar”, aseveró Arnoldo Wiens.

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Dijo que ahora “hay un punto bisagra” en su carrera a la presidencia con miras a las generales de 2028.. “He caminado un año y seis meses. Ahora me toca caminar otro año y seis meses y seré electo candidato a presidente de la República por el Partido Colorado”, manifestó el presidenciable de Colorado Añetete.