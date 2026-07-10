PLRA: Esto dijeron Sole Núñez, Blas Llano y Federico Franco en el aniversario del partido

Soledad Núñez, aspirante a la intendencia de Asunción por la oposición y el PLRA, en diálogo con ABC, celebró la renovación partidaria así como la predisposición de Alcides Riveros a unir al partido y a la oposición. Sostuvo que eso “es lo que se necesita en estos tiempos tan desafiantes y difíciles para el pueblo paraguayo”.

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“Hoy necesitamos a los partidos políticos cerca de la gente, que puedan escuchar cuáles son las demandas, las necesidades de la ciudadanía”, aseveró.

También agradeció que el PLRA le brinde su apoyo y a su proyecto de reforma y renovación urgente que necesita la capital.

“Sin duda, es el partido más importante, el partido más grande dentro de la oposición y ese rol es ineludible”, concluyó.

Poco después, se informó que Núñez sufrió una descompensación debido a un cuadro gripal.

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“No es el mejor momento del partido”, lamenta Franco

Por su parte el expresidente de la República Federico Franco (2012-2013) sostuvo que “no es el mejor momento del partido, no estamos en el gobierno, no tenemos mayoría en las cámaras, tenemos pocas gobernaciones, pero el partido se está organizando. Es un proceso que ya se inició”.

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Respecto a las críticas internas, dijo que actualmente son pocas. “El Partido Liberal siempre tuvo desavenencias. En su acta fundacional había dos posiciones, ya en la fundación. A diferencia del Partido Colorado, que se impuso con la bota militar de Bernardino Caballero, el Partido Liberal es un partido de hombres libres, en donde cada uno expresa su posición, su punto de vista”, recalcó.

Insistió en la unidad y que las críticas internas están prácticamente suavizadas. “Acá están todos los sectores. Están los integrantes del equipo de Llano, están los integrantes del equipo de Alegre, están todos unidos. Yo creo que esto va a ir mejorando”, vaticinó.

Con miras al 2028 dijo que hay que hacer una buena alianza y buscar una chapa que pueda seducir, atraer al electorado y de esa manera capturar el poder.

También cuestionó que actualmente muy pocos medios de prensa sean independientes y que la mayoría estén “anestesiados”, “alquilados”, “comprados” o “domesticados” por el cartismo.

El desafío es que la gente pueda llegar a fin de mes, dijo Estigarribia

Por su parte, el gobernador de Central y aspirante presidencial 2028, Ricardo Estigarribia, lanzó fuertes críticas contra el gobierno y dijo que el PLRA debe buscar el poder para dar soluciones a la gente.

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“Es el desafío del Partido Liberal es tener un mejor sistema de salud, un mejor sistema de educación, de seguridad, que la gente pueda llegar a fin de mes”, afirmó al ser entrevistado por ABC Color.

“Hoy muchos compatriotas no llegan a fin de mes y eso es por la desastrosa gestión que está teniendo el gobierno nacional. Lastimosamente, este sistema que le perjudica bastante a los paraguayos, tenemos que romper y eso vamos a romper en el 2028”, manifestó.

También lamentó que la institucionalidad estatal actualmente esté sometida al gobierno y como ejemplo citó el caso en que la Fiscalía pidió archivar la denuncia de sobrefacturación “de los pupitres de oro”. Recordó que su gobernación adquirió 13.000 pupitres de fabricación nacional que el gobierno tomó y tiró.

En dicho contexto, dijo que “el Partido Liberal está más fuerte que nunca. Hoy tiene un gran desafío, que son las próximas elecciones municipales”.

Recalcó la unidad interna y con la Tercera Fuerz,a con lo que vaticinó una victoria en las elecciones municipales del 4 de octubre “y así preparar y tener un partido que pueda conducir una chapa presidencial camino al 2028”, afirmó.

El 2028 está a la vuelta de la esquina, advierte Blas Llano

Por su parte, el exsenador y ex presidente del PLRA, Blas Llano dijo que ve al partido “en pleno proceso de renovación y en pleno proceso de iniciar nuevamente lo que perdimos durante mucho tiempo que fue la institucionalidad”.

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Dijo además que percibe un interés concreto de unir a todo el PLRA para estas elecciones municipales de octubre y a toda la oposición “ya mirando de reojo el 2028 que en la práctica queda a la vuelta de la esquina nada más”.

Liderar no es encabezar la chapa, es buscar la unidad, dice Riveros

Por su parte el presidente del PLRA Alcides Riveros dijo a ABC que no iba a responder a agravios ni a injurias. Afirmó que el PLRA va a liderar a la oposición pero aclaró que “liderar” no significa encabezar la chapa. “Estoy hablando de liderar la oposición paraguaya en el sentido de articular y buscar la unidad”, señaló.

Respecto a las dudas sobre las máquinas de votación dijo que “nadie hizo ninguna protesta formal sobre el uso de las máquinas” y que “solamente discursos se escucharon”.