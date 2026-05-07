Filizzola contra Rolón: “En vez de indignarse, que haga su trabajo y tenga el coraje de Pecci”

“En vez de indignarse por las críticas que le hago, le digo a Emiliano Rolón que haga su trabajo, que tenga coraje y sea valiente como Marcelo Pecci. Que investigue y persiga a los autores morales del magnicidio”, disparó Filizzola.

El senador cuestionó que Rolón haya exigido una denuncia formal sobre los nombres que podrían estar vinculados a la investigación.

“Ahora resulta que yo debo realizar una denuncia tras cuatro años en los que no hicieron nada. No soy tan estúpido para creer que si Emiliano Rolón no investiga a nadie, se va a investigar a sí mismo”, lanzó.

Las declaraciones se producen en medio de la creciente presión sobre el Ministerio Público por la falta de avances concretos en la investigación sobre quién ordenó el crimen de Pecci, asesinado en Colombia en mayo de 2022 durante su luna de miel.

Filizzola apunta a vínculo de “A Ultranza” con el crimen de Pecci

El parlamentario insistió en que existe una línea de investigación que no se está profundizando: la conexión entre el caso Pecci y el operativo Operación A Ultranza.

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“¿Cómo puede ser que no haya una sola hipótesis? No puedo entender cómo, por lo menos, no se investiga el vínculo de ‘A Ultranza’ con el magnicidio del Dr. Pecci”, cuestionó.

Filizzola recordó que el fiscal asesinado trabajaba precisamente en causas vinculadas al crimen organizado y lavado de dinero, y sostuvo que otras personas relacionadas con esos procesos también terminaron asesinadas.

“Cada vez que se habla de A Ultranza se genera nerviosismo”, afirmó.

Menciona a Víctor Galeano Perrone como persona cercana a Rolón

Uno de los puntos más sensibles de la respuesta del senador fue cuando mencionó directamente a Víctor Galeano Perrone, a quien describió como una persona cercana al fiscal general.

“Hay una persona cercana al Fiscal General que tiene un vínculo lateral con ‘A Ultranza’. Se llama Víctor Galeano Perrone”, sostuvo.

Filizzola señaló que esa relación fue una de las razones por las cuales el Partido Democrático Progresista no acompañó la candidatura de Rolón para la Fiscalía General del Estado cuando el Senado le dio el acuerdo constitucional.

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El legislador aclaró que no afirma que Galeano Perrone forme parte de la estructura criminal, pero aseguró que “es información pública” que una empresa vinculada a él aparece dentro del entramado investigado en el operativo A Ultranza.

“La carpeta fiscal es un secreto de Estado”

El senador también cuestionó el hermetismo de la investigación y denunció que ni siquiera la familia de Marcelo Pecci tiene acceso pleno a la carpeta fiscal. “¿Cómo puede ser que esa carpeta fiscal sea un secreto de Estado?”, reclamó.

Además, volvió a mencionar la polémica sobre los teléfonos celulares incautados tras el asesinato del fiscal, señalando que durante años hubo contradicciones entre distintas instituciones sobre quién tenía esos dispositivos y qué información contenían.

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“Mucho indignación, pero lo único que vemos es hipocresía”, dijo Filizzola al cuestionar que el Ministerio Público rinda un homenaje con un busto de Marcelo Pecci, pero no estén haciendo nada para procesar y condenar a los autores morales.

“El mensaje al crimen organizado es gravísimo”

El senador insistió que la falta de resultados en el caso envía un mensaje peligroso tanto a fiscales honestos como a las organizaciones criminales.

“Le estamos diciendo al crimen organizado que pueden matar a un fiscal o a un magistrado porque no va a pasar nada”, expresó.

También criticó que el fiscal Lorenzo Lezcano siga ocupando funciones sensibles dentro del Ministerio Público, recordando cuestionamientos relacionados con el caso del narcotraficante Sebastián Marset.

“Lo único que se me ocurre es que hay encubrimiento”

Filizzola cerró su respuesta reiterando sus sospechas sobre el manejo de la causa. “Que tenga la valentía de investigar en serio quiénes fueron los autores morales. Como no veo eso, lo único que se me ocurre es que hay encubrimiento, ya sea por negligencia, desinterés o cobardía”, sentenció.