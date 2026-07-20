Elecciones: Portillo ya es “Doctor” y liberales esteños siguen rechazando alianza con Yo Creo

“¡Oficialmente Doctor en Ciencias Jurídicas!“, expresó Carlos Portillo en sus redes sociales el exdiputado destituido y candidato a concejal del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en Ciudad del Este para las elecciones municipales del 4 de octubre.

Portillo, recordado por haber presumido numerosos títulos académicos, varios de ellos puestos en duda, presumió así su último logro académico: el doctorado por la Universidad del Sol.

Miembros del Directorio defienden al clan

Portillo también difundió en sus redes un resumen del último comunicado lanzado por los miembros del Directorio del PLRA en Ciudad del Este: Gustavo Cano (Nuevo Liberalismo), Adejaime Pavei (Dionisista) y Atilio Alegre (Nuevo Liberalismo).

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Estos últimos insisten en rechazar cualquier alianza con el Partido Yo Creo y defienden su acuerdo electoral con el Partido Cruzada Nacional y el sector del exconcejal Celso Miranda “Kelembú”. Así también, desmienten que el Clan Portillo maneje a su antojo el partido en Alto Paraná.

Los referentes salen así al paso de las críticas contra las bases liberales en Ciudad del Este, a quienes les cuestionan haber rechazado una alianza con el Partido Yo Creo, que actualmente gobierna la comuna. También circula el rumor que los Portillo se habrían aliado en secreto con el Clan Zacarías Irún (ANR, HC) después que María Portillo perdiera la interna liberal para la intendencia.

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“Rechazamos enérgicamente las falsas afirmaciones que pretenden instalar que el manejo, control o direccionamiento del PLRA en Ciudad del Este y en Alto Paraná está en manos de una sola familia o de un reducido grupo de dirigentes", señala el comunicado a favor de los Portillo.

“La alianza electoral constituida para las próximas elecciones no es una alianza entre personas ni entre familias", recalcaron.

“Les molesta nuestra unidad porque saben que juntos somos una verdadera alternativa para Ciudad del Este y Alto Paraná. No nos van a dividir”, expresaron.

La lista de concejales

La concejal liberal María Portillo, hermana de Carlos Portillo perdió la interna para la intendencia. La candidata de la alianza Unidos por CDE, Lista 2, es Laura Folle (Frente Radical).

De los 12 candidatos de la lista, solo son del PLRA Cristian Javier Galeano Rotela; Carlos Antonio Portillo Verón, Blas Daniel Martínez Persingola, Nery Daniel Mercado Cáceres, y Cindy Paola Lisboa Morquillas.