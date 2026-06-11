CDE: Frente Liberal y Yo Creo dialogan por la Intendencia tras derrotar al clan Portillo

Dicha reunión surge días después que el presidente electo del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Alcides Riveros (Nuevo Liberalismo), amenazara con expulsar del padrón partidario a Laura Folle si esta renuncia a su candidatura a beneficio de Daniel Mujica (Yo Creo).

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El senador Ever Villalba, líder del movimiento Frente Radical, y Folle, quien ganó la candidatura a la intendencia de Ciudad del Este del PLRA, se reunieron hoy con Dani Mujica (Yo Creo), exintendente de la capital del Alto Paraná quien busca la reelección.

La reunión fue compartida por Villalba en sus redes sociales.

“En Ciudad del Este, porque nuestro compromiso es construir la unidad, iniciamos conversaciones con Laura Folle y Dani Mujica para avanzar hacia la unidad total de la oposición en el distrito”, escribió el legislador.

“Estamos seguros de que, con diálogo, madurez y generosidad, encontraremos el mecanismo que nos permita llegar unidos y garantizar a la ciudadanía seguir con el cambio”, recalcó.

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Sorpresa y voto castigo a los Portillo

Folle sorprendió a todos al vencer por 10 puntos de diferencia a la precandidata del Nuevo Liberalismo, la concejala saliente María Portillo.

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Dicho resultado fue interpretado como un voto castigo de los afiliados esteños contra el Clan Portillo por haber rechazado una alianza con Yo Creo y haber firmado una alianza con Cruzada Nacional.

A esto se suma que los Portillo solo ganaron un comité del PLRA de los 10 que tiene la agrupación en CDE.

Incluso parlamentarios y dirigentes de base del PLRA acusaron así a los Portillo de ser funcionales al cartismo y al Clan Zacarías Irún.