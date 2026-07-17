Elecciones municipales: Culmina plazo para presentar declaración de ingresos y gastos de campaña

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) informó que este viernes a las 19:00 es la fecha límite para que los Tribunales Electorales de las organizaciones políticas remitan el Informe Final de la Rendición de Cuentas de candidatos y movimientos internos que participaron de las elecciones internas simultáneas.

Mientras que siguiendo con el Cronograma Electoral, la fecha tope para que los candidatos a intendentes y concejales oficializados presenten su Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC) es el próximo lunes.

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El objetivo es cumplir con la ley de financiamiento político, aunque en la práctica estas documentaciones no son analizadas ni contrastadas con los gastos que realmente se realizan en las campañas electorales.

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La Justicia Electoral publicará los documentos para que la ciudadanía pueda acceder a ellos el próximo 30 de julio desde el Sistema Nacional de Financiamiento Político del Paraguay (Sinafip) y en el mes de agosto se harán los simulacros del TREP.

El domingo 4 de octubre serán las Elecciones Municipales, en las que 263 distritos del país elegirán a sus intendentes y concejales municipales Los electos ejercerán el mandato correspondiente al periodo 2026-2031.