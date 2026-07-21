Política
21 de julio de 2026 a la - 17:51

Roque Alonso: MOPC acusa a intendenta liberal de vender terreno para planta de tratamiento

Marcelo Salinas, Alcides Riveros, Mauricio Salinas y su madre la intendenta de Mariano Roque Alonso Carolina Aranda.
Marcelo Salinas, Alcides Riveros, Mauricio Salinas y su madre la intendenta de Mariano Roque Alonso Carolina Aranda.

A meses de las elecciones municipales, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, acusó a la intendenta de Mariano Roque Alonso, Carolina Aranda (PLRA) de haber retrasado el millonario plan de alcantarillado por vender el terreno destinado a la planta de tratamiento. La jefa municipal, cuyo esposo, el diputado Marcelo Salinas, busca el sillón municipal, negó la acusación pero admitió que cambiaron el terreno y entregaron el nuevo predio apenas en marzo último.

Por ABC Color

La cuestionada intendenta de Mariano Roque Alonso, Carolina Aranda, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), salió al paso de las acusaciones de la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión.

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La acusación surge en el marco de las elecciones municipales del 4 de octubre en que Aranda, intendenta desde el 2015, busca que su esposo, el diputado Marcelo Salinas, la reemplace en el cargo. Por su parte, el cartismo busca recuperar la comuna con la candidatura de Julián Vega, hermano de la diputada Johana Vega (ANR, HC).

La titular de la cartera de obras dijo en una entrevista a la 1020AM que el millonario proyecto de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de Mariano Roque Alonso, financiado con un crédito internacional de US$ 160 millones, fue retrasado por culpa de la intendencia.

Hace apenas 4 meses la intendenta y concejales de Mariano Roque Alonso informaron al MOPC del terreno definitivo para la planta de tratamiento.
Hace apenas 4 meses la intendenta y concejales de Mariano Roque Alonso informaron al MOPC del terreno definitivo para la planta de tratamiento.

Dicho proyecto fue firmado el 4 de mayo de 2023 por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la República del Paraguay. El Senado aprobó el préstamo el 13 de setiembre de 2023 y, hasta la fecha, no hay avances en la obra.

Centurión dijo que, inicialmente, la comuna ofreció como contraparte un terreno para instalar la planta de tratamientos, predio que finalmente “vendió” y todo el proyecto tuvo que ser replanteado.

La intendenta de Mariano Roque Alonso Carolina Aranda (Centro) y junto a ella el concejal e intendentable cartista Julian Vega entre otros ediles y el diputado Marcelo Salinas, cuando visitaron el MOPC en marzo último.
La intendenta de Mariano Roque Alonso Carolina Aranda (Centro) y junto a ella el concejal e intendentable cartista Julian Vega entre otros ediles y el diputado Marcelo Salinas, cuando visitaron el MOPC en marzo último.

A raíz de la acusación pública, la jefa municipal rechazó la denuncia desde sus redes sociales.

Nuestro gobierno municipal no vendió ningún terreno destinado para la planta de tratamiento!”, señaló en su cuenta de Facebook.

Para “demostrar” sus palabras, la intendenta reflotó un video del 9 de marzo de 2026, apenas hace 4 meses, cuando la intendenta y concejales finalmente entregamos oficialmente al MOPC la resolución por la cual se adjudicaba la compra de un terreno para la planta de tratamiento del alcantarillado sanitario.

Lea el proyecto completo:

“Desde entonces, y habiendo cumplido con la contrapartida local, dicho inmueble se encuentra a entera disposición de la Secretaría de Estado para el avance de este emblemático proyecto”, sostuvo Aranda.

Sin embargo, también aclaró que si bien no “vendieron” el terreno inicial en el proyecto, el dueño original de la propiedad finalmente no quiso cederlo y por ello adquirieron otro predio en la misma zona.