Roque Alonso: MOPC acusa a intendenta liberal de vender terreno para planta de tratamiento

La cuestionada intendenta de Mariano Roque Alonso, Carolina Aranda, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), salió al paso de las acusaciones de la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión.

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La acusación surge en el marco de las elecciones municipales del 4 de octubre en que Aranda, intendenta desde el 2015, busca que su esposo, el diputado Marcelo Salinas, la reemplace en el cargo. Por su parte, el cartismo busca recuperar la comuna con la candidatura de Julián Vega, hermano de la diputada Johana Vega (ANR, HC).

La titular de la cartera de obras dijo en una entrevista a la 1020AM que el millonario proyecto de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de Mariano Roque Alonso, financiado con un crédito internacional de US$ 160 millones, fue retrasado por culpa de la intendencia.

Dicho proyecto fue firmado el 4 de mayo de 2023 por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la República del Paraguay. El Senado aprobó el préstamo el 13 de setiembre de 2023 y, hasta la fecha, no hay avances en la obra.

Centurión dijo que, inicialmente, la comuna ofreció como contraparte un terreno para instalar la planta de tratamientos, predio que finalmente “vendió” y todo el proyecto tuvo que ser replanteado.

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A raíz de la acusación pública, la jefa municipal rechazó la denuncia desde sus redes sociales.

“Nuestro gobierno municipal no vendió ningún terreno destinado para la planta de tratamiento!”, señaló en su cuenta de Facebook.

Para “demostrar” sus palabras, la intendenta reflotó un video del 9 de marzo de 2026, apenas hace 4 meses, cuando la intendenta y concejales finalmente entregamos oficialmente al MOPC la resolución por la cual se adjudicaba la compra de un terreno para la planta de tratamiento del alcantarillado sanitario.

Lea el proyecto completo:

“Desde entonces, y habiendo cumplido con la contrapartida local, dicho inmueble se encuentra a entera disposición de la Secretaría de Estado para el avance de este emblemático proyecto”, sostuvo Aranda.

Sin embargo, también aclaró que si bien no “vendieron” el terreno inicial en el proyecto, el dueño original de la propiedad finalmente no quiso cederlo y por ello adquirieron otro predio en la misma zona.