Santiago Peña y el presidente de la Corte se reunirán para abordar la crisis del RUN

La reunión entre el presidente Santiago Peña y el titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alberto Martínez Simón, tendrá como eje principal la situación del Registro Unificado Nacional (RUN), cuyo funcionamiento genera reclamos por parte de notarios y agentes judiciales debido a la lentitud en la tramitación de documentos y certificados.

La Corte informó que el encuentro se desarrollará este martes en Mburuvicha Róga y tendrá carácter institucional, con el objetivo de avanzar en la implementación y fortalecimiento del sistema registral y catastral.

De acuerdo con el reporte oficial de la CSJ, durante la reunión se abordarán aspectos vinculados al “fortalecimiento de la infraestructura tecnológica necesaria para su funcionamiento y la asignación de mayores recursos presupuestarios, a fin de avanzar en la modernización e integración del sistema registral y catastral y fortalecer la seguridad jurídica de los registros públicos”.

Además Martínez Simón, participarán del encuentro con el jefe de Estado la gerente superior del RUN, Lourdes González; la directora general de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la CSJ, Rosaliz Chamorro; y el director general de Planificación y Desarrollo de la Corte, Juan José Martínez.

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RUN: quejas por lentitud en expedición de documentos

El RUN es actualmente objeto de críticas por parte de escribanos, notarios y agentes judiciales, quienes denuncian demoras consideradas excesivas en la gestión de documentos y certificados, desde el inicio de su implementación en febrero pasado.

Desde el propio RUN reconocieron la existencia de dificultades en el sistema y señalaron que los inconvenientes están relacionados con limitaciones operativas que requieren inversiones en tecnología e infraestructura.

Entre los problemas identificados figuran el traslado físico diario de expedientes entre las sedes registrales y catastrales, la separación geográfica entre registradores y verificadores catastrales, además de la falta de una plataforma electrónica única para centralizar los procesos.

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El Registro Nacional Unificado indicó que las limitaciones actuales requieren inversiones que serán financiadas con los recursos previstos en la Ley Nº 7.424/25, con el objetivo de mejorar las herramientas tecnológicas y optimizar la gestión del RUN.