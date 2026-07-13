RUN atribuye demoras en trámites inmobiliarios a integración entre Catastro y Registros

La institución explicó, comunicado mediante, que el RUN está conformado por tres direcciones generales: Registro de Automotores, Registros Especiales y Catastro y Registro de Inmuebles, esta última integrada por las direcciones de Registro Inmobiliario y Catastro.

Desafíos del RUN se concentran en Catastro y Registro de Inmuebles

Según el documento remitido desde el RUN, las direcciones de Registro de Automotores y de Registros Especiales operan con normalidad y cumplen los plazos previstos para la expedición de documentos.

En cambio, los principales desafíos se concentran en la Dirección General de Catastro y Registro de Inmuebles, donde se desarrolla el proceso de unificación de registros jurídicos y catastrales que durante décadas funcionaron bajo instituciones distintas y con criterios técnicos y normativos diferentes.

El RUN señaló que la fusión obligó a establecer nuevos criterios jurídicos y técnicos para el procesamiento de documentos, así como a dictar acordadas y resoluciones específicas, emitidas por la Corte Suprema de Justicia, la Gerencia Superior y la Dirección General de Catastro y Registro de Inmuebles, que se encuentran disponibles en el portal institucional.

La institución también reconoció dificultades derivadas del traslado físico diario de expedientes entre las sedes registrales y catastrales, la separación geográfica de registradores y verificadores catastrales y la falta de una plataforma electrónica única. Indicó que estas limitaciones requieren inversiones en infraestructura y tecnología, financiadas con los recursos previstos en la Ley Nº 7.424/25.

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RUN dispondrá de recursos desde el 2027

En ese sentido, recordó que, conforme lo que establecen los artículos 176 y 177 de la mencionada normativa, recién a partir del año 2027, el RUN detentará, en forma gradual, el 21% del porcentaje en materia de recaudación de las tasas que le fue asignado para el financiamiento de gastos inherentes a inversión (60%: recursos tecnológicos y mejoramiento de la infraestructura edilicia), y a los gastos operativos, incluyendo capacitación y beneficios del personal (hasta el 40%).

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Lentitud responde a ajustes operativos

El RUN sostuvo que la actual lentitud en la tramitación de documentos responde a ajustes operativos propios de un proceso de fusión institucional de gran magnitud y a las limitaciones de infraestructura física y tecnológica. No obstante, afirmó que las operaciones inmobiliarias no se han interrumpido desde la entrada en vigencia del nuevo organismo.

Como respaldo, informó que entre el 14 de enero y el 30 de junio de este año ingresaron 228.245 documentos a la Dirección General de Catastro y Registro de Inmuebles. Hasta el 8 de julio fueron expedidos 192.513 documentos, equivalente al 84,3% del total tramitado.

Informó que entre los trámites figuran: escrituras públicas, certificados e informes catastrales y registrales, oficios judiciales electrónicos, registros de planos, fraccionamientos, loteamientos, sometimientos al régimen de propiedad horizontal y copias de títulos.

El organismo añadió que, tras seis meses de funcionamiento, continúa el proceso de integración de información generada durante décadas bajo distintos sistemas, metodologías técnicas y marcos normativos.

Explicó que la conclusión de la migración y depuración de datos históricos, junto con la futura implementación del Certificado Catastro Registral Inmobiliario y del Informe Catastro Registral Inmobiliario digital mediante el sistema SIGRE, permitirá reducir progresivamente los tiempos de tramitación y mejorar la calidad del servicio.

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Inconsistencias detectadas obedecen a varios factores

Respecto a las inconsistencias detectadas en algunos títulos de propiedad y sus representaciones gráficas, el RUN indicó que estas obedecen principalmente a antecedentes históricos, errores de ubicación, diferencias de superficie, problemas de nomenclatura y registros provenientes de sistemas anteriores.

Precisó que estas situaciones son identificadas durante la etapa de certificación catastro-registral y que, en un alto porcentaje, son resueltas mediante los mecanismos de revisión y subsanación previstos.

Finalmente, la institución recomendó a los ciudadanos que tengan trámites pendientes ante el RUN solicitar información y seguimiento a los abogados o notarios públicos responsables de gestionar sus expedientes.