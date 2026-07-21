Supuesto ciberespionaje chino: ¿cómo avanza la investigación de la Fiscalía?

La Fiscalía informó la apertura de investigaciones tras la denuncia presentada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), que señaló un supuesto ciberataque realizado por China contra cinco instituciones públicas del Paraguay.

La fiscal de Delitos Informáticos, Irma Llano, confirmó que ya tomaron declaración testifical al titular del Mitic, Gustavo Villate. Además, refirió que actualmente avanzan con otras diligencias para determinar el alcance del ataque informático denunciado.

Llano evitó precisar cuáles fueron las instituciones estatales presuntamente vulneradas, según la denuncia presentada por el Mitic. Alegó que revelar esa información podría afectar el desarrollo de la investigación.

Añadió que todavía existen diligencias pendientes y que la Fiscalía continúa con la recolección de evidencia digital, un procedimiento que requiere un proceso técnico específico para garantizar la validez de los datos obtenidos.

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Fiscalía analiza un posible caso de espionaje informático

La agente del Ministerio Público explicó que la investigación presenta un nivel de complejidad mayor debido a que el hecho podría estar relacionado con espionaje. En ese sentido, señaló que este tipo de casos suelen enfrentar obstáculos vinculados a la cooperación internacional.

“Es una cuestión difícil cuando hablamos de lo que podría ser considerado un espionaje”, señaló.

Como ejemplo, mencionó la dificultad que representó investigar un supuesto caso de espionaje cometido por Brasil, debido a que ese país se negó a colaborar con la Fiscalía alegando “reserva”.

“Estos tipos de hechos no ocurren desde el Paraguay porque están atentando contra nuestra soberanía y tenés una falta de cooperación del país que se hizo esto. La verdad que es complicado poder avanzar”, declaró.

Ataques contra sectores públicos y privados

Llano, igualmente, sostuvo que Paraguay viene siendo blanco de distintos ciberataques que afectan tanto a instituciones del Estado como a empresas privadas.

“Estamos hablando de infraestructura crítica. Todo lo que concierne a servicios elementales para la ciudadanía. Hemos tenido un ataque al sector salud, tanto sector público y privado. También en la educación y empresas privadas”, declaró.

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Capacitación y prevención, claves para evitar ciberataques

Ante el aumento de incidentes informáticos, Llano resaltó la necesidad de que instituciones públicas y privadas fortalezcan sus mecanismos de prevención.

“Desde la compra de un antivirus en mi dispositivo para evitar el ingreso de un malware hasta el fortalecimiento de un sistema informático de una base de datos y la capacitación del recurso humano para evitar el ingreso”, declaró.

Asimismo, remarcó la importancia de capacitar al personal, debido a que gran parte de los ciberataques se producen por errores humanos o falta de preparación frente a amenazas digitales.