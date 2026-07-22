ANR: “Fiebre de abrazos” y “hachas enterradas”; las declaraciones tras el abrazo Peña-Abdo

Un superficial ambiente de concordia se vive en el Partido Colorado, donde anoche hasta el presidente de la República, Santiago Peña, y el expresidente y líder de Colorado Añetete, Mario Abdo Benítez, se abrazaron durante el evento en nuestro país por los 250 años de independencia de los Estados Unidos de América.
“Naturalmente, hay una fiebre de abrazos dentro del Partido Colorado que entusiasma a las bases y nos da una enorme esperanza de que vamos a tener un gran resultado el 4 de octubre próximo en las elecciones municipales", dijo el diputado Hugo Meza.
Consideró que el abrazo entre Peña y Abdo ayuda al “contagio” de esa sensación de unidad, apuntando también a las presidenciales del 2028, por más que haya sido un encuentro casual.
“La casualidad en política a veces se convierte en causalidad, pero nos pone contentos, nos pone felices a los colorados de bien que queremos seguir administrando los municipios y seguramente tener grandes chances de retener el poder nacional en el 2028″, indicó Meza.
No obstante, se sinceró reconociendo que esto es pasajero, pero que de momento sirve para unir a la dirigencia en todos los niveles.
“Hoy creo que esas hachas están semienterradas y, hasta el 4 de octubre seguramente van a desaparecer esas apreciaciones personales y colaborar a la gran unidad que hoy se está gestando”, sostuvo.
¿Falta el abrazo entre Horacio Cartes y Mario Abdo?
Al diputado abdista Daniel Centurión (ANR, Añetete) también se le consultó sobre este encuentro entre Mario Abdo y Santiago Peña, así como si se podría esperar lo propio con Horacio Cartes, ante lo cual no se mostró muy entusiasmado.
“No sé, pero tampoco a mí eso me preocupa. De hecho me parece irrelevante un encuentro entre Mario Abdo y Horacio Cartes”, sostuvo,
Al ser insistido por el por qué, señaló: “Porque Marito ni Horacio Cartes son el Partido Colorado. Son referentes importantes y cada uno tiene que estar comprometido con el partido y lo están demostrando (...) y eso es lo que esperamos los colorados, pero más de eso no”.
Insistió en que a la ciudadanía y particularmente a los colorados no les interesan las peleas, y por ello cree que el hecho de que HC y Abdo “charlen o no charlen, que se abracen o no se abracen, para mí ya es irrelevante”.