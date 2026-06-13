Camilo Pérez: faltó ofrecer una postura diferente al oficialismo, dice Daniel Centurión

El diputado Daniel Centurión (ANR-Añetete) manifestó que se sintió frustrado tras la derrota de Arnaldo Samaniego frente al cartista Camilo Pérez en las internas del Partido Colorado, pero que eso ya se veía venir porque faltó una confrontación de ideas claras para ofrecer una opción diferente al electorado colorado.

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“En la Capital era importante la unidad y se llevó hasta el extremo a último momento, eso debilitó mucho la posibilidad de una cohesión fuerte. La ciudadanía no pudo percibir una confrontación directa, no hubo una confrontación de ideas con el oficialismo para que la ciudadanía entienda. Se tuvieron dos opciones con definiciones similares”, dijo el diputado disidente Daniel Centurión.

Si bien no dijo de manera directa, Daniel Centurión sí dio a entender que a Arnaldo Samaniego le faltó tener una postura más contundente contra la gestión municipal del cartismo en la Municipalidad de Asunción.

“Somos hijos del rigor y del sacrificio, como decía Augusto Roa Bastos. En Asunción, se valoran varios factores que finalmente terminaron con ese resultado que nosotros ya visualizábamos por que no se llenó ese espacio de confrontación cuando decliné a favor de Arnaldo”, dijo Centurión.

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Manifestó que el cartismo tiene una postura muy triunfalista tras las elecciones del pasado 7 de junio, que si bien reconoció que la victoria fue evidente en todo el país, dijo que el oficialismo no se detiene a mirar la cantidad de votos que obtuvo la disidencia colorada.

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“Yo escucho mucho triunfalismo, que está bien, pero no se detienen a analizar que hay más de 200 mil votos disidentes, de colorados que buscan una dirigencia emergente, nueva y alternativa”, dijo Daniel Centurión.

El proyecto es las presidenciales

El diputado Centurión indicó que tras la derrota electoral, toca reagrupar la tropa, sacudirse y empezar a trabajar para la candidatura presidencial. Agregó que la propuesta de Colorado Añetete es Arnoldo Wiens y que se trabaja con una identidad propia.

“Debemos reconstruir nuestra identidad, tenemos un proyecto presidencial distinto del que ofrece el oficialismo, Arnoldo Wiens y un líder que es Mario Benítez”, dijo el diputado.

Si bien reconoce que a nivel país los candidatos de Añetete no tuvieron los votos suficientes, eso se debe a que muchos de ellos llegaron con una figura desgastada y es allí donde se debe trabajar.

“Las municipales son candidaturas localistas y para eso se debe plantear una dialéctica que pueda adherir a la ciudadanía. Muchos candidatos llegaron con una figura desgastada por sus antecedentes políticos”, dijo Centurión.

Indicó que la disidencia debe proponer candidatos nuevos, con figuras emergentes y no impuestas, como ofrece el movimiento Honor Colorado, así como lo hizo con Santiago Peña en las presidenciales y luego con Camilo Pérez.

“En el oficialismo es de reconocer las imposiciones de candidaturas, fuera de la militancia partidaria, como nos tiene acostumbrados el movimiento Honor Colorado, y le da resultado, por eso debemos ofrecer algo diferente y trabajar en eso”, puntualizó Daniel Centurión.