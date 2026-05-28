Riera está matando a la Policía, asegura el senador Carlos Núñez

El senador Carlos Núñez Agüero, quien ya cuestionó duramente al ministro Enrique Riera en el pasado, y por el cual abandonó las filas del cartismo, nuevamente le dedicó su alocución en el Senado para asegurar que el ministro está matando a la Policía Nacional y sobre todo somete a un manoseo innecesario a la institución y a los uniformados.

“Vengo a denunciar la irresponsabilidad del Ejecutivo, sobre todo del ministro Riera. Este ministro quiere mudar la comandancia a un edificio chiquito. Está desjerarquizando la institución y desmoraliza a los policías”, manifestó el senador Núñez Agüero.

En octubre del año pasado el ministro Enrique Riera anunció que la Comandancia de la Policía Nacional sería trasladada a uno de los edificios del gobierno construido en la zona del Puerto y que el antiguo sitio, ubicado en el casco histórico de Asunción, quedaría como un museo.

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“Ningún ministerio se animó a mudarse en un lugar pequeño, con una sola entrada y salida, y ahora el ministro va a llevar allí a los policías. Se va a abandonar un edificio en donde 138 años funcionó la Comandancia, ese es un lugar histórico”, afirmó Carlos Núñez.

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Manifestó que, de concretarse la mudanza limitará el poder de reacción de la Policía Nacional para los pedidos de ayuda en la zona del Congreso Nacional y que al enviar a los uniformados a un lugar pequeño se está desmoralizando a la tropa.

¿“Qué lo que se le antoja al ministro Riera.? El ministro odia a la policía, bajando de nivel a la Policía Nacional. Pe’a ministro del interior rembiapo hina, por eso pedimos que Santiago Peña que revea su postura”, sostuvo el ex comisario.

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El parlamentario manifestó que los uniformados están descontentos con la decisión, pero como no pueden desobedecer órdenes directas no dicen nada.

No obstante, el Círculo de Oficiales Retirados del Paraguay ya remitió también una nota de protesta contra el operativo de mudanza.

“Nos quitaron la motorizada, nos quitaron los bomberos, ahora en el sitio está LidoBar. Los bomberos no tienen local. La cúpula policial no puede hablar, pero en los cursos ñe’embeguepe se cuestiona. Lo mitã están totalmente cabizbajos”, sentenció Carlos Núñez.

Nuñez salió del cartismo molesto

El senador denunció públicamente también la supuesta manipulación de los polígrafos durante los ascensos policiales, que dejó fuera a comisarios con excelente foja de servicio.

En esa ocasión Carlos Núñez había exigido que se vuelva a realizar el examen y como no tuvo una respuesta favorable abandonó el cartismo.

Asimismo, denunció también un esquema corrupto de recaudación dentro de la Policía Nacional de “venta de traslados a uniformados” del cual supuestamente Riera tiene conocimiento, pero que no hace nada para desbaratar.