Siguen arbitrariedades en Caapucú para sostener al clan Penayo

La crisis de gobernabilidad se acentúa en la Municipalidad de Caapucú debido a que Gustavo Penayo (ANR-HC), quien renunció al cargo el pasado 3 de junio y luego, al no ser electo como intendente interino un edil leal, decidió que seguía siendo intendente pese a que su renuncia lo hizo ante la Junta Municipal.

Para mantenerse en el poder Penayo hizo que la presidenta de la Junta Municipal Lidia Telles (ANR-HC), desoyendo a la mayoría de los ediles,-siete contra cinco- rechazara la renuncia de manera unilateral.

Debido a que en diferentes oportunidades los ediles intentaron rencausar la función administrativa y fueron violentados por una turba leal a Penayo, los ediles; Luis Carlos Aguero (vicepresidente), Mabel Schupp, José Domingo Villalba, Lucas Giménez, Luis Rojas y Cayo Barbosa presentaron una denuncia formal ante el Tribunal Electoral de la Capital.

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Refuerzó la denuncia Rubén Pedrozo, concejal que fue electo entre sus pares para ocupar el cargo de intendente interino tras la renuncia de Gustavo Penayo.

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La denuncia es contra Gustavo Penayo, la presidenta de la Junta Municipal Lidia Telles y la secretaria de la Junta Municipal Cinthia Quintana.

Argumentan en su misiva que el objetivo es obtener la declaración judicial de certeza y validez de lo resuelto durante la sesión del pasado 2 de junio, cuando el intendente Gustavo Penayo fue a la Junta a presentar su renuncia.

Sin embargo, al no quedar electo el edil de su preferencia como interino la sesión se levantó abruptamente y desde entonces el funcionamiento legislativo fue cortado.

Los ediles piden que el acta donde fue electo Rubén Penayo sea reconocida, además de la anulación de la nota unilateral remitida por la presidenta de la Junta Municipal en donde rechazaba la renuncia de Penayo. Alegan que la decisión fue ejecutada por la mayoría de la Junta Municipal, es decir siete de los doce ediles.

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Presentaron denuncia penal

Por otro lado, Rubén Pedrozo presentó una denuncia penal contra Gustavo Penayo por los supuestos delitos de usurpación de funciones públicas, exacción y lesión de confianza. Mientras tanto, en calidad de cómplices también denunció a Lidia Telles y Chithia Quintana por los mismos delitos.

Pedrozo alega que Gustavo Penayo ya no es intendente, por lo cual está usurpando funciones que ya no le corresponden. Indicó que sigue exigiendo, autorizando y percibiendo impuestos, tasas y contribuciones.

Además de seguir disponiendo de forma fáctica de recursos provenientes de los royalties y otras compensaciones estatales que llegan a la Municipalidad de Caapucú.

El cartista Gustavo Penayo a pesar de su desprolija gestión municipal, se presentó en las internas de su partido como candidato único a la Intendencia. Sin embargo, luego de las internas, y al no lograr dejar la administración municipal, en manos de leales renunció a su candidatura.

Para conseguir que su hermano Ramón Penayo, quien logró ubicarse en el quinto lugar como candidato a concejal, sea candidato a intendente, los primeros cuatro candidatos a concejales tuvieron que renunciar a sus lugares y llegar hasta el quinto lugar. Todo esto fue avalado por el Tribunal Electoral Partidario y a espaldas de la ciudadanía.