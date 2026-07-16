Audiencias para Contraloría: escaso interés y poca interacción marcan la tercera jornada

La tercera jornada de audiencias públicas organizada por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para evaluar a los postulantes a la Contraloría General de la República dejó una imagen muy distinta a la de la primera ronda: escasa presencia de legisladores, nulas preguntas para la mayoría de los candidatos e incluso ausencias entre los propios aspirantes.

Mientras en la primera jornada, cuando comparecieron el actual contralor Camilo Benítez y el subcontralor Augusto Paiva, los senadores protagonizaron un intenso intercambio de consultas y cuestionamientos, en esta ocasión predominó el silencio.

Los únicos legisladores que realizaron preguntas fueron la senadora Lizarella Valiente (ANR, HC) y el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Javier Zacarías Irún (ANR, HC). También estuvo presente en el último tramo de la audiencia los senadores Eduardo Nakayama (Independiente), Mario Varela (ANE, Añetete) y Pedro “Pipo” Díaz Verón (ANR, HC) aunque la participación parlamentaria fue significativamente menor en comparación con la apertura de las audiencias.

Candidatos expusieron casi sin ser interpelados

Uno de los primeros en presentar su propuesta fue Marcos Correa Prieto, quien destacó su formación internacional y planteó replicar en Paraguay el modelo de control aplicado en Taiwán.

El postulante sostuvo que su propuesta consiste en adaptar el sistema taiwanés de transparencia mediante la digitalización de los procesos de fiscalización, trazabilidad de los recursos públicos y auditorías apoyadas con inteligencia artificial. Sin embargo, tras su exposición, ningún senador formuló consultas.

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La situación se repitió con Francisco René Ávalos Aldama, diputado suplente por Caaguazú, quien afirmó que la prioridad debe ser ejercer plenamente las facultades que ya otorga la Constitución a la Contraloría, fortaleciendo el control técnico e independiente sin necesidad de ampliar sus atribuciones. Tampoco recibió preguntas.

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La apatía no solo se reflejó entre los parlamentarios. El postulante Juan Bautista Núñez ni siquiera asistió a la audiencia pública, mientras que otros candidatos tuvieron intervenciones breves sin generar debate ni intercambio con los legisladores presentes.

Entre ellos estuvo José Luis Giménez Ojeda, funcionario de la Dirección General de Talento Humano del Senado, quien propuso implementar un sistema de fiscalización continua para detectar tempranamente irregularidades en el gasto público y fortalecer la cooperación con organismos nacionales de auditoría.

“Que no sea solo una formalidad”

Uno de los discursos más críticos fue el de Ricardo Samuel Britvin, candidato a ocupar el cargo de contralor y subcontralor general de la República, quien advirtió que el proceso de selección corre el riesgo de convertirse únicamente en un trámite político.

El candidato recordó que tres de los siete contralores designados desde la creación de la institución fueron posteriormente procesados por hechos de corrupción, por lo que consideró que el Congreso tiene la responsabilidad de revertir ese historial.

“Esta convocatoria servirá solo para cumplir una formalidad y no para devolver a la Contraloría la noble tarea para la que fue creada”, advirtió durante su presentación.

Britvin también sostuvo que la Contraloría debe recuperar plenamente su autonomía funcional y administrativa para ejercer un control efectivo sobre los recursos públicos, mencionando problemas como la deuda con proveedores del Estado, el desabastecimiento de medicamentos, el gasto en alquileres de instituciones públicas y edificios estatales que permanecen sin utilización.

Más herramientas para combatir la corrupción

Otro de los postulantes, Dionisio Ariel Biedma, coincidió en la necesidad de fortalecer institucionalmente a la Contraloría y planteó una reforma legal para que el organismo tenga mayor protagonismo cuando detecte hechos de corrupción.

Entre sus propuestas figura otorgar legitimación activa a la Contraloría para impulsar con mayor eficacia las denuncias penales, diferenciar los informes técnicos de las denuncias formales ante el Ministerio Público y fortalecer el acompañamiento jurídico durante las investigaciones para evitar que los casos queden estancados.

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La tercera ronda de exposiciones terminó dejando la sensación de un proceso con escaso intercambio entre quienes tendrán la responsabilidad de elegir a las nuevas autoridades del principal órgano de control del Estado y quienes aspiran a conducirlo.

La baja asistencia de legisladores, la ausencia de algunos candidatos y la falta de preguntas contrastaron con el interés demostrado durante la primera audiencia, cuando la presencia del actual contralor y del subcontralor generó un debate mucho más activo.