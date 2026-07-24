Esto dice Santiago Peña sobre su encuentro con Mario Abdo Benítez

El presidente Santiago Peña y el expresidente Mario Abdo Benítez protagonizaron un llamativo episodio durante la conmemoración del Freedom 250, un acto realizado el pasado martes por el 250° aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.

En la ocasión se vio a Peña abrazar a su predecesor y también conversó con otro expresidente colorado: Nicanor Duarte Frutos.

Sobre su diálogo con Duarte Frutos, el mandatario dijo que ambos se reencuentran regularmente, ya que el exmandatario es parte de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

“Le tengo un gran aprecio (a Duarte Frutos) y un reconocimiento a lo que le tocó hacer él como presidente del partido electo en dos oportunidades y como Presidente de la República. Así que el encuentro con él no fue absolutamente nada particular ni especial”, citó.

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Peña sobre su encuentro con Abdo

Por otra parte, en referencia al expresidente Mario Abdo Benítez, Peña sostuvo que “fue la primera vez que lo veo desde que asumí la Presidencia de la República”.

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“Primera vez que lo veo en tres años porque en el proceso de transición habíamos tenido reuniones, pero después de julio ya no lo volví a ver. Fue una oportunidad de saludarlo, de transmitirle mi respeto”, detalló.

Asimismo, aseguró que “más allá de cualquier diferencia política”, hoy los colorados están “abrazados” para la victoria de los candidatos de la Lista 1 en las elecciones municipales.

“El pueblo colorado eligió de manera amplia y participativa quiénes son los mejores representantes en cada una de las comunidades y, bueno, estamos abocados en ese trabajo. El ejercicio de la concordia, creo que eso es lo que estamos pregonando; la unidad partidaria”, concluyó y también apuntó que siempre hay que “poner al Paraguay en primer lugar”.

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