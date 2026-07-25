Nicanor sobre Wiens: “Alardea de una superioridad moral que probablemente no tiene”

Al ser consultado sobre la ausencia de Arnoldo Wiens en el lanzamiento de candidaturas de la ANR para las elecciones municipales, Nicanor Duarte Frutos sostuvo que el trabajo político trasciende las figuras individuales y destacó la movilización del oficialismo partidario.

“La individualidad es muy inferior a lo que representa la totalidad y el universo colorado que sí está trabajando por la lista 1 en todos los departamentos y distritos”, expresó.

El exmandatario afirmó además que existe un ambiente de cohesión dentro del Partido Colorado y destacó la participación de dirigentes en todo el país. “En el coloradismo nos necesitamos mutuamente y hay un espíritu de unidad en todos los departamentos y distritos”, agregó.

Asimismo, aseguró que hay “integridad” en los departamentos y distritos del país.

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Cuestiona la “superioridad moral” de algunos candidatos

Duarte Frutos también lanzó críticas hacia el discurso de algunos actores políticos que, según consideró, endurecen sus posiciones cuando disminuyen sus posibilidades electorales.

“Creo que cuanto más un candidato o un actor político se aleja del poder y se sabe con escasas posibilidades de alcanzar el poder, más promesas radicalizadas formula y más alardea de una superioridad moral que probable

Por su parte, el senador Antonio “Tony” Barrios (ANR-HC) señaló que el objetivo del sector es fortalecer la unidad partidaria.

Añadió que la “concordia colorada” está ”en proceso”.