¿Habrá hoy “abrazo republicano” entre Cartes y Abdo? Esto respondieron oficialmente

Un falso ambiente de “concordia” reina actualmente en la Asociación Nacional Republicana (ANR), queriendo supuestamente demostrar una “unidad granítica” a base de la figura del “abrazo republicano”, pero la realidad es que todos los principales líderes demuestran estar revueltos pero no mezclados y que los rencores siguen latentes.

El presidente de la ANR, Horacio Cartes remitió el pasado martes 21 la invitación al expresidente de la República y líder disidente por Colorado Añetete, Mario Abdo Benítez, así como a la cabeza de Fuerza Republicana, el exvicepresidente Hugo Velázquez, sin embargo, ambos se excusaron de asistir.

“Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez contestaron cortésmente que no asistirán a la presentación de candidatos por motivos personales y de agenda”, informó brevemente la ANR a través de su cuenta en X, previo al evento a realizarse hoy a las 10:00 en el Centro de Convenciones de Conmebol, en Luque.

Todos esto en una semana donde se produjo un tenso abrazo entre Abdo y el presidente de la República, Santiago Peña, en el evento de conmemoración de los 250 años de independencia de los Estados Unidos de Américas

Pese a que referentes colorados como el diputado aliado cartista Hugo Meza (ANR, B) hablaban de una “fiebre de abrazos” y de que por ahora las “hachas (de guerra) están semi enterradas” en la ANR, este vacío a HC demuestra que la concordia es pasajera.

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De hecho, en la semana, el líder de la bancada de Honor Colorado en Diputados, Miguel Del Puerto reconoció que “no le perdonan” hasta ahora a Abdo lo que ellos califican como una “persecución” contra Cartes, por la designación -ahora levantada- como “significativamente corruptos” por parte del gobierno de los Estados Unidos de América.

De esta manera, la presentación de candidaturas de la ANR será un acto con claro tono cartista, ya que tampoco se prevé la presencia de otros referentes principales de Añetete y Fuerza Republicana, como es el candidato a presidente para el 2028 por el abdismo, Arnoldo Wiens, quien dijo que no se quería “juntar con corruptos”.

Daniel Centurión explica ausencia de Abdo y Wiens

Sí aparecieron al encuentro el diputado abdista Daniel Centurión (ANR, Añetete), que explicó que había hablado con Mario Abdo y este se excusó diciendo que se encontraba de viaje y que la postura de Wiens fue una decisión personal que le “llamó la atención”.

“Para mí es irrelevante la foto; para mí lo más importante es el compromiso de la dirigencia y que se trabaje por el partido y eso es lo que hoy se siente. Estamos trabajando por el partido, es una instrucción precisa del expresidente Abdo Benítez y así lo vamos a hacer hasta el 4 de octubre. A partir del 5 de octubre, cada uno de vuelta con su identidad fortaleciendo su proyecto político para el 2028″, afirmó Centurión.

Sobre la ausencia de Abdo, informó que conversó con Abdo y comentó que “él se encuentra de viaje, pero envió una atenta nota” excusándose y que ellos estaban en representación. Por su parte, sobre la decisión de Wiens, dijo estar sorprendido, pero acotó que respeta al ser una “posición personal”.

“Ese es un discurso que escuché que realizó ayer en Misiones, yo todavía no conversé con él. Me llamó la atención, voy a conversar con él pero él tiene su decisión personal, particular, y asume alguna posición seguramente solidaria por alguna queja que recibió en el interior del país”, dijo sobre la decisión de Wiens de ausentarse.