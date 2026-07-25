Rocío Vallejo propone “atajar” hechos de corrupción a lo Orlando Gill

La diputada Rocío Vallejo (PPQ) indicó que el candidato del Partido Colorado, Camilo Pérez, es más del mismo equipo que envió a Asunción al abismo, en la penosa situación en la que está.

“Ni un asunceno estará contento en la situación en la que estamos. Asunción está bombardeada, las calles parecen la franja de Gaza. Es impresionante cómo está destruido todo, la basura que no se recoge, las calles. Los 500 mil millones que eran para el desagüe que hasta hoy no sabemos qué pasó”, dijo Rocío Vallejo en ABC Cardinal.

Pidió a los asuncenos votar a conciencia a no dejarse engañar por las mismas promesas de siempre y sobre todo, a no vender su voto por un G. 100.000 e hipotecar su bienestar los próximos cinco años.

“¿Cómo va a ser el cambio el mismo equipo que viene destruyendo la ciudad por años? Nenecho es Bello, y Bello es... es el mismo equipo político. Es la misma gente que le apoya a Camilo. Es el mismo discurso del Partido Colorado que hace 70 años está en el poder. ¿Cómo se va a presentar como el cambio alguien que viene de la misma estructura?, puntualizó Rocío Vallejo.

Manifestó que la ciudad es una vergüenza para propios y extraños, por lo cual se necesitan reformas estructurales, en primer lugar para luchar contra la corrupción instalada en la Municipalidad de Asunción. Citó como ejemplo, la “mafia del asfalto”.

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“Asunción la sufrís todos los días, no hace falta que mires las noticias para darte cuenta de cómo está destruida. El Centro como está hoy es para llorar. Hoy tenés que correr por tu vida, la suciedad, las calles y la drogadicción”, cuestionó Vallejo.

Atajar la corrupción a lo Orlando Gill

La diputada manifestó que con Soledad Núñez se está trabajando de una manera unificada, para que al llegar a la administración municipal se tengan ya definidos los lineamientos a seguir.

“Los hechos de corrupción parten de la cabeza, del esquema que ellos manejan en la municipalidad. Hay que tener una cabeza firme. Soledad tiene una ventaja muy importante. Sabemos que no llegamos a Disney, llegamos a un lugar totalmente destruido, pero ella llega con la oposición unida”, sostuvo Vallejo.

No obstante, reconoció que el día D en las mesas electorales, se puede tener una debilidad ante el esquema corrupto imperante que compra “mesas enteras” para torcer la voluntad popular; y para lo cual hace un llamado a las personas de bien que sean custodios y atajen los “penales de corrupción”, así como atajó el arquero de la Albirroja, Orlando Gill en el mundial.

“Se está trabajando en el control electoral, necesitamos un Orlando Gill por cada mesa, que nos ataje los hechos de corrupción, porque las mesas se compran enteras. Necesitamos gente que no se venda por un millón, dos millones o tres millones”, manifestó la diputada.

Agregó que las personas de bien que deseen cooperar en el control electoral luego tendrán la satisfacción de haber sido los custodios del proceso democrático.

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“Esa persona luego va a estar orgullosa de defender el voto democrático y el deseo de la gente que busca cambiar el destino de Asunción” remarcó.

Si bien la diputada Vallejo aceptó que en la oposición también existen figuras cuestionadas como el concejal liberal Augusto Wagner, quien es candidato nuevamente.

“Wagner es la figura que más se cuestiona. Él ganó unas elecciones, fue el concejal más votado entre todos, es una cuestión de democracia y finalmente es el elector el que decide”, dijo Vallejo.