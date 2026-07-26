Caso Esteban Samaniego: Corvalán pasa de las chicanas por mas de un año a pedir la audiencia

La renunciante intendenta Patricia Corvalán (ANR-HC) desde hace una semana comenzó a postear en sus redes sociales una “defensa novelesca” con varios “capítulos” en los que se dice ser víctima de una “persecución judicial mediática”, y pasó de chicanear por 17 meses su audiencia preliminar a decir ahora “ojalá se haga”. La audiencia está fijada para mañana ante el juez Osmar Legal.

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Patricia Corvalán, junto a su suegra Blanca Álvarez viuda de Samaniego y la candidata a intendente colorada Rut Mercedes Medina Yegros están con arresto domiciliario desde el 1 de julio y con tobilleras electrónicas por orden del juez Osmar Legal, quien aplicó estas sanciones por el uso abusivo de las herramientas jurídicas de defensa con el único objetivo de dilatar la audiencia preliminar.

Las once personas procesadas en el marco de la causa Esteban Samaniego/lesión de confianza fueron acusadas en diciembre del 2024 y el Ministerio Público solicitó que sea elevada a juicio oral.

Sin embargo, desde entonces cada uno de los procesados se valieron de diferentes chicanas para dilatar el proceso. En este camino también fueron sancionados los abogados defensores Rodrigo Yódice y Edward Frederich Armas Godoy debido a las reiteradas suspensiones.

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Víctima de persecución judicial

Para justificar la dilación ahora Patricia Corvalán alega que es una persecución para frenar el “progreso” que llevó a Quyquyhó junto a su esposo Esteban Samaniego, quien también está procesado en la causa pero no avanza debido a sus fueros parlamentarios.

“Hoy a las herramientas jurídicas procesales prevista por ley para ejercer la defensa le dicen chicanas, pero no importa tenemos todo y mucho más para demostrarla defensa (...) Mañana es la audiencia preliminar y ojalá se eleve a juicio oral por que en ese punto vamos a poder demostrar la verdad. En su tiempo, en su instancia”, dijo Patricia Corvalán en su posteo dominguero.

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El juez Osmar Legal fijó los días 27, 28 y 29 de julio para que Patricia Corvalán y los demás procesados se presenten para la audiencia preliminar y así conocer si irán o no a juicio por el presunto daño patrimonial de G. 1.109 millones.

Unos días antes la intendenta renunciante en otro “capítulo novelesco” culpó del inició del proceso judicial a un grupo de concejales opositores que denunciaron que el entonces intendente Esteban Samaniego no rendía cuentas a la Junta Municipal.

“Es de público conocimiento que Esteban Samaniego no le entregó los documentos, pero esos documentos estaban en las instancias correspondientes”, dijo Corvalán admitiendo que el entonces jefe comunal violó uno de sus deberes como administrador de gasto, el de rendir cuentas a la Junta Municipal.

Dijo que el Ministerio Público “tomó” del resultado de una auditoría privada para abrir el proceso, pero no se acordó de la investigación fiscal que sirvió de sustento legal para la acusación.

El fiscal anticorrupción Silvio Corbeta sostiene que Esteban Samaniego junto a su esposa Patricia Corvalán desviaron dinero de la Municipalidad de Quyquyhó para financiar su residencia construida en un terreno que está a nombre de su madre Blanca Alvarez.

Para lograr el desvío se utilizaron facturas de empresas y constructoras y la complicidad de funcionarios municipales, según la investigación fiscal. Todos los involucrados en el esquema están acusados por el Ministerio Público.