Municipales: Diputada lamenta que jueces electorales decidan a “medida” para beneficiar a la ANR

La diputada Rocío Vallejo denunció durante una entrevista en ABC Cardinal que los jueces electorales del interior del país resuelven las controversias electorales de acuerdo al “cliente”.

Aseguró que si son del Partido Colorado por más que estén con irregularidades son aprobadas, mientras que los casos de la oposición son rechazados y que, incluso para eso se malinterpreta la ley.

Lea más: Consiguen amparo de una jueza penal para obligar a entregar la gestión municipal en Nueva Alborada

“Cuando son del Partido Colorado la resolución es a medida y cuando es un candidato de la oposición, buscan incluso violar artículos constitucionales para bloquear las candidaturas. No se respeta nada. Acá los jueces dicen a ver si es rojo o no es rojo”, dijo la parlamentaria.

Citó por ejemplo lo ocurrido en Santa Rita en donde el juez electoral Pedro Guzmán dejó como único candidato a intendente a Edgar Torres (ANR-HC), hermano del gobernador cartista de Alto Paraná César “Landy”. La parlamentaria indicó que el juez está haciendo una interpretación irregular de la ley para sacar de la cancha a candidatos de la oposición.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dijo también que la jueza electoral de Caazapá, Martha Sarubbi, hija del exdiputado Luis Alberto Sarubbi y miembro de la Junta de Gobierno de la ANR, quita resoluciones para beneficiar a candidatos colorados de varios distritos de Itapúa.

Existen conflictos en Nueva Alborada, Hohenau y San Juan del Paraná donde la jueza Sarubbi beneficia a los candidatos colorados.

“Acá se está decidiendo por color, violando todo lo que se pueda violar. El caso de Santa Rita es escandaloso lo que hace el juez Pedro Guzmán. Ahí decidió que el candidato único sea el hermano del gobernador de Alto Paraná”, dijo la diputada Vallejo.

Lea más: Jueza electoral Martha Sarubbi fue recusada por la Concertación Nacional en Caazapá

La parlamentaria pidió a la Justicia Electoral resolver los problemas respetando la pluralidad y la democracia representativa y, sobre todo respetando las leyes.

“Pedimos que la Justicia Electoral dé señales de que existe democracia y no de un color. Queremos una respuesta contundente de la Justicia Electoral”, sostuvo Vallejo al aclarar que la oposición presentó apelaciones para rever la postura de los magistrados.

La parlamentaria manifestó que los plazos para la apelación son cortos y que si las resoluciones tardan, podrían quedarse sin candidaturas en varios distritos.

Agregó que también son los mismos jueces quienes deben aprobar el cupo para designar la cantidad de mesarios por partidos políticos, por lo cual alega que la oposición no tiene garantías con ellos.