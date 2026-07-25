Consiguen amparo de una jueza penal para obligar a entregar la gestión municipal en Nueva Alborada

El encargado de despacho de la Municipalidad de Nueva Alborada, Juan Alberto Haugg Fernández (Alianza), denunció que concejales afines al exintendente Oscar Martínez (ANR-HC) llegaron en la mañana de este sábado con un contingente policial y un amparo judicial para exigir la entrega de la administración municipal.

El documento está firmado por la jueza penal de Garantías de San Pedro del Paraná, Mirian Grissel López Sosa.

La magistrada resolvió solicitar a la Policía Nacional que se “garantice” el acceso a la Municipalidad del solicitante, el concejal Pablino Ramón Sosa Amarilla (Alianza), quien alega haber sido electo en una sesión extraordinaria como intendente municipal.

En primera instancia, el abogado Arnaldo Gaona, representante de Haugg, indicó que una jueza penal no tiene competencia, siendo el Juzgado Electoral el que debe expedirse con relación a la solicitud de amparo.

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Juzgado de competencia

Además, manifestó que la jueza electoral de Encarnación, Catalina Barán, ya resolvió anular esa sesión mencionada, porque en ella participó un supuesto concejal que no fue proclamado por la Justicia Electoral.

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En la misma se fijó la fecha 31 de julio para celebrarse una sesión de la Junta Municipal, donde se debe elegir al nuevo intendente que completará el periodo.

Oscar Martínez renunció al cargo para candidatarse por el movimiento Honor Colorado de la Asociación Nacional Republicana, en los próximos comicios municipales que se celebrarán en octubre.

La maniobra tendría la intención de mantener en el cargo a ediles afines a su movimiento político.

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Conflicto en Nueva Alborada

La Junta Municipal de Nueva Alborada cuenta con 9 concejales, que están distribuidos en cuatro colorados, tres de Alianza y dos del Partido Hagamos. Por Resolución Nº 102/2026 de la Junta Municipal, del 6 de julio, se aceptó la renuncia de Martínez y se designó como encargado de despacho al actual presidente de la Junta Municipal, Juan Haugg.

El 10 de julio del corriente se celebró una sesión extraordinaria en la que participaron los ediles Pablino Sosa (Alianza), Néstor David Acosta León (PH), María Milagros Recalde Fleitas (ANR), Antonio Almada Roque (PH) y Javier Antonio Sosa Theiebeaut. En la misma, con aparente quorum legal, eligieron a Pablino Sosa como intendente y a Javier Sosa como presidente de la Junta Municipal.

El reclamo ante la Justicia Electoral indica que Javier Sosa no figura en la resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral donde proclamaron a los concejales titulares y suplentes de Nueva Alborada; es decir, no fue electo, según el argumento. La jueza dio lugar a este pedido el 15 de julio y anuló la sesión, fijando una nueva para el próximo 31 de julio.

Con relación al conflicto, intentamos comunicarnos con el edil Pablino Sosa, quien no respondió mensajes ni llamadas. Permanecemos abiertos en que caso de que desee referirse a la situación.

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Reclaman atropello

El abogado Gaona indicó que es una pena que se busque atropellar las instituciones. Indicó, además, que el encargado de despacho habría hallado presuntas irregularidades en la gestión anterior.

Lamentó, además, que la Policía Nacional se preste para este tipo de acciones, cuando existe mucha inseguridad y se trata de un distrito carenciado.