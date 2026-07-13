Ley Anti Hernán Rivas: Cartismo ya no tiene excusas, dice Rocío Vallejo

La semana pasada, la mayoría cartista y sus satélites reeligieron a los diputados cartistas Alejandro Aguilera y Diego Candia como representantes de la Cámara Baja ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que era la única excusa real y evidente que tenían para no aprobar la llamada “Ley Anti Hernán Rivas”, que mañana de vuelta está en el orden del día.

“Ahora yo creo que ya no tiene excusa (para no aprobar), ¿por qué? Porque esto ya regiría para el próximo periodo y realmente no más esto evidencia cómo ellos se mueven en cuanto a sus intereses", sostuvo Vallejo, que hace un año viene peleando para que se apruebe su proyecto.

Esta iniciativa legislativa se planteó a consecuencia de casos como el del exsenador cartista Hernán Rivas y el exdiputado de HC, Orlando Arévalo (ahora en Fuerza Republicana), que con presuntos títulos falsos de abogados llegaron incluso a presidir el JEM.

A fin de, al menos dificultar que letrados truchos lleguen a ser jueces de jueces, el proyecto de ley plantea que además de título, tengan al menos 10 años de ejercicio probado de la profesión (ya sea como abogados particulares, jueces, fiscales y/o como docentes de la carrera de derecho), así como busca prohibir la reelección.

Intereses políticos vs. idoneidad

Evidentemente, ambos puntos eran urticantes para el cartismo; por eso no querían aprobarlo, ya que, de estar vigente esta modificación de ley, hubiese impedido la reelección de Aguilera y Candia, sumado a que este último tampoco tiene 10 años de haberse recibido.

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De todos modos, el mayor pesar para la legisladora es que, evidentemente, a estas alturas al cartismo no le importa recuperar la institucionalidad ni la imagen del JEM, que, con presidentes como Rivas, Arévalo y antes de ellos, el exsenador cartista Óscar González Daher (+), quedó en el barro.

“Acá los representantes realmente representan intereses políticos y existieron fuertes pujas también en cuanto a quién iba o no como titular, y en ese sentido, haciendo gala de sus victorias políticas en las internas, así se maneja acá”, comentó.

Es decir, no se mide la idoneidad, sino quiénes responden a mayores intereses políticos, lo cual, se sinceró, le da nulas esperanzas de una mejora en el manejo del JEM.

“Realmente no sé, tengo cero esperanza de que algo mejore, cero esperanza de que algo salga adelante, pero bueno, por lo menos va a quedar tal vez (de prosperar la ley) que para el próximo periodo los miembros ya no sean reelectos y se dé oportunidad a otra gente y que exista un mayor pluralismo”, sostuvo.

Finalmente, atendiendo a que está entre los últimos puntos del orden del día, dijo que plantearía adelantar el tratamiento mediante una moción de preferencia.