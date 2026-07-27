Elecciones municipales: Opositores del Senado pedirán unidad en distritos con candidaturas múltiples

El senador Eduardo Nakayama (PLRA) informó que el Bloque Democrático de la Cámara de Senadores emitirá próximamente un comunicado exhortando a los candidatos opositores a alcanzar acuerdos y presentar candidaturas únicas en los municipios donde la fragmentación podría favorecer al Partido Colorado en las elecciones municipales del 9 de octubre.

El legislador explicó que actualmente falta consensuar candidaturas en alrededor de 20 distritos del país, aunque reconoció que las negociaciones no resultan sencillas debido a que muchos aspirantes consideran que tienen posibilidades reales de imponerse en las urnas.

“Tengo que decirte que en algunos casos se nota genuinamente que ellos sueñan que pueden ganar. Cuando alguien te habla sinceramente, cree que puede. Nosotros tratamos de explicar cómo funciona la maquinaria electoral, el control electoral y lo que significa dividir el voto, pero no es fácil persuadirlos”, manifestó el legislador.

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Nakayama sostuvo que la experiencia política debe servir para convencer a los distintos sectores de sentarse a negociar. “Alguien tiene que hacer eso. Porque la división sabemos perfectamente a quién termina favoreciendo”, afirmó.

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Esperan acuerdos antes del cierre del plazo del 7 de agosto

El 7 de agosto vence el plazo establecido por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para la renuncia y sustitución de candidaturas, por lo que consideró que aún existe margen para lograr consensos.

Entiende que el objetivo es evitar que varios candidatos opositores compitan entre sí mientras enfrentan a un único postulante de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

La comunicación de la renuncia, inhabilidad o fallecimiento de los candidatos se efectuará ante el Juzgado Electoral competente ante el cual se inscribió la candidatura, debiendo este resolverlo dentro de las 48 horas de la presentación respectiva e informar la misma a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Justicia Electoral.

El plazo para la presentación de la solicitud vence a las 13:00 h del viernes 7 de agosto.

Minga Guazú y Edelira, con mas candidatos opositores

Nakayama citó como ejemplos los casos de Minga Guazú (Alto Paraná) y Edelira (Itapúa), donde seis candidatos opositores disputan la intendencia frente a un solo candidato colorado.

En Minga Guazú, el aspirante de la Lista 1 de la ANR, César Paredes, enfrentará a:

Roberto Almirón (Partido Patriotas Independientes).

Héctor Daniel Suárez Delvalle (Partido de la Juventud Fuerza Joven).

Blas Báez (Alianza Minga Guazú en Primer Lugar).

Tania Mabel Meza Báez (Partido Mboriahu Memby).

Mónica Ramírez (Yo Creo).

Celia Enríquez (Cruzada Nacional).

Mientras tanto, en Edelira, el candidato colorado competirá contra:

Estela Hulak (PLRA).

Bernarda Mendoza Acosta (Unace).

Édgar Brítez (Participación Ciudadana).

Ramón Acosta (Alianza Acuerdo Guaraní).

Ever Hugo Oviedo Bobadilla (PDP).

Marcelino Ramón Núñez Gutiérrez (Yo Creo).

Presidente Franco y Ciudad del Este también siguen divididos

Entre los municipios que siguen sin consenso también figuran los principales distritos de Alto Paraná.

En Presidente Franco, el candidato colorado Arnold Ramírez enfrentará a cuatro postulantes opositores:

Roya Torres (PLRA).

Henry González (Alianza Acuerdo Guaraní).

Hugo Hernán Ramírez (Partido Mboriahu Memby).

Mabel Otazú (Yo Creo).

En Ciudad del Este, el candidato de la ANR, Rigo Chamorro, competirá contra:

Laura Folle (Alianza Unidos por CDE).

Angélica Mora (Partido de la Juventud Fuerza Joven).

Juan Bartolomé Cuéllar Flores (Partido Mboriahu Memby).

Dani Mujica (Yo Creo).

Central mantiene varios focos de negociación

Nakayama también mencionó que continúan las conversaciones en varios municipios del departamento Central.

En Ñemby, el colorado Tomás Olmedo enfrentará a:

Blas Lanzoni (PLRA).

Cheng Kuo (Alianza Unidos por Ñemby).

Migdonio Germán Villalba Ortiz (Movimiento Unidos Podemos).

En Limpio competirán:

Juancho Gómez (PLRA).

Antonio Sachak (Movimiento Unidos Podemos).

Oliver “Chocho” Alvarenga (Cruzada Nacional).

En Lambaré, frente al candidato colorado Guido González, se presentan:

Nelson Medina (Alianza Juntos por Lambaré).

Celso Núñez (Alianza Unidos por Lambaré).

Eduardo “Pompom” González (Paraguay Defiende y Actúa).

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Mientras tanto, Luque aparece como uno de los distritos donde sí existen avances para una medición entre los sectores opositores. Allí competirán frente al colorado Hugui Farías:

Manolo Achugarro Gill (PLRA).

Belén Maldonado (Alianza Luque Democrático).

José Chilavert (Alianza Luqueños Unidos).

Nakayama insiste en que la división beneficia al oficialismo

El senador considera que la falta de acuerdos termina fortaleciendo electoralmente al Partido Colorado y recordó que días atrás incluso había planteado que, si fuera necesario, los candidatos resolvieran las diferencias mediante cualquier mecanismo de consenso, “hasta jugando ojavéa o tirando una monedita”, antes que llegar divididos a los comicios.

Con el comunicado del Bloque Democrático, la oposición busca ejercer una mayor presión política para que los distintos sectores alcancen acuerdos antes del 7 de agosto, fecha clave del calendario electoral para retirar candidaturas y consolidar postulaciones únicas en los distritos considerados estratégicos.