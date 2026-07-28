Política
28 de julio de 2026 a la - 19:00

Cartistas se duermen y patean por tres semanas polémico proyecto para restituir símbolos stronistas

El diputado Yamil Esgaib (ANR, HC) insiste en impulsar su proyecto de reponer la versión stronista de los símbolos patrios.
El diputado Yamil Esgaib (ANR, HC) insiste en impulsar su proyecto de reponer la versión stronista de los símbolos patrios.

En un descuido del cartismo, opositores aprobaron en sesión ordinaria de hoy de Diputados a postergación por 22 días el estudio del proyecto de ley que pretende imponer como oficiales los símbolos patrios utilizados durante la dictadura de Alfredo Stroessner.

Por ABC Color

A pedido del diputado Carlos María López (PLRA, Nuevo Liberalismo) y durante el descuidos del bloque cartista, se aprobó la postergación del polémico proyecto de ley “que establece la reglamentación para el diseño y uso del pabellón de la República, de los escudos nacionales y del sello nacional, de acuerdo a la Ley originada en el Soberano Congreso General Extraordinario del 25 de noviembre de 1842”, que figuraba en el punto 13 del orden del dia de la fecha.

La iniciativa impulsada por el diputado cartista Yamil Esgaib pretende restituir como oficiales el escudo usado durante la dictadura stronista, instalando un debate innecesario y crispante sobre todo porque una iniciativa idéntica ya se rechazó el año pasado.

Emblemas patrios anteriores y actuales de Paraguay, con diseños contrastantes en fondo blanco y rojo, sin personas presentes.
La imagen muestra una comparación de emblemas patrios anteriores y actuales de la República del Paraguay. Arriba los usados durante la dictadura y que no se ajustan a los acordados en el Congreso extraordinario de 1842.

Durante la sesión de la fecha, el diputado López planteó inicialmente la postergación por un mes (30 días), lo cual el presidente en ejercicio de Diputados (vicepresidente 2º) Pastor Vera Bejarano (PLRA, Nuevo Liberalismo) puso a consideración, y ante la falta de objeción, lo dio por aprobado.

Tarde reaccionó el líder de la bancada de Honor Colorado, Miguel Del Puerto, que consciente de que no tenían los votos para una reconsideración, le tocó reconocer la desatención y alegando que el proyectista no se encontraba en la sala, solicitó reducir el plazo de postergación solo a una semana.

Para mostrar buena predisposición, López cedió parcialmente, aceptando la postergación por dos semanas, que es lo que finalmente quedó firme.

Sigue el rabonerismo

Hoy, una vez más, por la irresponsabilidad de una mayoría de diputados, se levantó la sesión sin tratar ni un punto del orden del día.

La semana pasada, a duras penas se había logrado romper la racha y terminar el orden del día, pero solo porque postergaron casi la mitad de los puntos originalmente fijados. Hoy, sin embargo, volvió a imponerse la irresponsabilidad.