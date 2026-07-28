Cartistas se duermen y patean por tres semanas polémico proyecto para restituir símbolos stronistas

A pedido del diputado Carlos María López (PLRA, Nuevo Liberalismo) y durante el descuidos del bloque cartista, se aprobó la postergación del polémico proyecto de ley “que establece la reglamentación para el diseño y uso del pabellón de la República, de los escudos nacionales y del sello nacional, de acuerdo a la Ley originada en el Soberano Congreso General Extraordinario del 25 de noviembre de 1842”, que figuraba en el punto 13 del orden del dia de la fecha.

La iniciativa impulsada por el diputado cartista Yamil Esgaib pretende restituir como oficiales el escudo usado durante la dictadura stronista, instalando un debate innecesario y crispante sobre todo porque una iniciativa idéntica ya se rechazó el año pasado.

Durante la sesión de la fecha, el diputado López planteó inicialmente la postergación por un mes (30 días), lo cual el presidente en ejercicio de Diputados (vicepresidente 2º) Pastor Vera Bejarano (PLRA, Nuevo Liberalismo) puso a consideración, y ante la falta de objeción, lo dio por aprobado.

Tarde reaccionó el líder de la bancada de Honor Colorado, Miguel Del Puerto, que consciente de que no tenían los votos para una reconsideración, le tocó reconocer la desatención y alegando que el proyectista no se encontraba en la sala, solicitó reducir el plazo de postergación solo a una semana.

Para mostrar buena predisposición, López cedió parcialmente, aceptando la postergación por dos semanas, que es lo que finalmente quedó firme.

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Sigue el rabonerismo

Hoy, una vez más, por la irresponsabilidad de una mayoría de diputados, se levantó la sesión sin tratar ni un punto del orden del día.

La semana pasada, a duras penas se había logrado romper la racha y terminar el orden del día, pero solo porque postergaron casi la mitad de los puntos originalmente fijados. Hoy, sin embargo, volvió a imponerse la irresponsabilidad.