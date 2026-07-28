Diputados: A cartistas les brota tarde el “patriotismo” y plantean repudio a dichos de Lula

La bancada oficialista (Honor Colorado) que es mayoría en la Cámara de Diputados, a través de sus vicelíderes Alejandro Aguilera, Rodrigo Gamarra y Yamil Esgaib, planteó el proyecto de declaración “que repudia las expresiones de presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva por minimizar y distorsionar las dimensiones históricas de la guerra de la Triple Alianza, mayor tragedia nacional de la República del Paraguay“.

Con esto, cuatro días después de que “Lula” Da Silva haya planteado que Paraguay fue el “agresor” y no la víctima de la nefasta guerra de la Triple Alianza, la bancada cartista rompe el silencio en el que hasta ahora se mantiene el Ejecutivo, tanto de parte del presidente Santiago Peña como del canciller, Rubén Ramírez Lezcano.

“Creo que nos ofendió a todo el pueblo paraguayo. Todos sabemos y no hace falta explicar lo que pasó con el Paraguay y la Guerra de la Triple Alianza, así que fue un comentario bastante infeliz de parte del presidente de la República Federativa de Brasil", comentó Aguilera sobre los motivos del planteamiento de esta declaración.

Ante la enorme contradicción que representa Aguilera también pretendió justificar el silencio del presidente de la República, alegando que en su representación se pronunció el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, quien para ellos “es lo mismo”.

“Que hable el presidente de la República o el vicepresidente de la República es lo mismo. Ellos trabajan juntos. Obviamente, el vicepresidente de la República no va a hacer esas declaraciones sin hablarlo antes con el presidente de la República”, refirió Aguilera.

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Sin embargo, pese a este argumento, en realidad el Ejecutivo sigue demostrando pusilanimidad, ya que, por ejemplo, sí fueron rápidos para emitir un comunicado cuando la senadora opositora Celeste Amarilla (PLRA) tuvo una discusión con el jugador de Francia, Kylian Mbappé y fue denunciada de racista.

La Cancillería tampoco convocó siquiera al embajador de Brasil en nuestro país. Aguilera también acotó las tensiones con el Brasil y principal socio comercial a las expresiones de Lula, quien cree que se ve amenazado por la reducción de sus aliados ideológicos (izquierda) en la región, y cree que esto no debe escalar más, y menos, que Paraguay sea una amenaza militar.

“Ojalá que mejoren en ese sentido las relaciones, que el presidente del Brasil también ponga de su parte y bueno, somos países hermanos. Más allá de lo que pasó en la Guerra de la Triple Alianza, somos países hermanos, comerciamos juntos, tenemos eh frontera en común, así que ni a ellos ni a nosotros nos conviene una guerra”, sostuvo.

El proyecto de resolución debe ser sometido a votación para su aprobación.

Yamil hasta ayer creía que era IA

Llama la atención también el cambio de opinión “repentino” del diputado cartista Yamil Esgaib (ANR, HC) quien hoy firmó el proyecto de declaración, pese a que ayer intentó minimizar los dichos de “Lula” y hasta alegó no tener claro si se trataba de contenido generado con Inteligencia Artificial (IA), pese a que los dichos fueron en un acto público y ampliamente corroborado.

“En lo personal, yo no estoy seguro de ese discurso que haya sido oficial o si fue un...viste que ahora tenemos la inteligencia artificial y cosas por el estilo”, pretendió alegar ayer al ser consultado sobre el tema.