Samaniego pide a Cancillería reclamar a Brasil por dichos de Lula sobre la Guerra de la Triple Alianza

La senadora Lilian Samaniego (ANR), integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta y representante del Paraguay ante el Parlamento del Mercosur (Parlasur), expresó su “profundo lamento” por las declaraciones del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre la Guerra de la Triple Alianza, al considerar que representan un agravio hacia la historia y la identidad paraguaya.

Samaniego sostuvo que el Gobierno paraguayo debe solicitar explicaciones oficiales a las autoridades brasileñas y pidió que el Ministerio de Relaciones Exteriores intervenga ante lo que calificó como una “distorsión de la historia”.

“Como mínimo, la embajada de nuestro país acreditada ante Brasil tendría que ir a pedir las aclaraciones correspondientes sobre lo expresado por el presidente Lula”, manifestó la legisladora.

Pide intervención de Cancillería tras dichos de Lula

La senadora afirmó que las declaraciones del mandatario brasileño no pueden quedar sin respuesta institucional y planteó que Paraguay debe recurrir a los canales diplomáticos correspondientes.

“Solicito, vía Cancillería, vía embajada o vía delegación de Paraguay hablar con las autoridades del Brasil, puntualmente a través de su canciller o del presidente de la República”, expresó.

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Samaniego insistió en que Lula debe aclarar el alcance de sus expresiones, al considerar que afectan la memoria histórica del Paraguay. “Lo que corresponde es que aclare qué quiso decir Lula con esto. Realmente es un agravio a nuestra nación y a nuestro país”, señaló.

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La legisladora recordó que la Guerra de la Triple Alianza constituye uno de los episodios más dolorosos de la historia paraguaya y reivindicó el papel de quienes defendieron al país durante el conflicto. “La guerra fue un genocidio realmente para nosotros. Nuestros héroes defendieron la patria con tanto coraje para mantener nuestra identidad y nuestra nación”, afirmó.

También mencionó la resistencia de los niños de Acosta Ñu y destacó el sacrificio de hombres, mujeres y niños durante la contienda. “La historia es una sola, aunque la relate el que ganó”, manifestó Samaniego, al cuestionar la interpretación planteada por el presidente brasileño.

Cuestiona que se use a Paraguay para justificar presupuesto militar

Samaniego vinculó los dichos de Lula con argumentos relacionados al fortalecimiento militar brasileño y sostuvo que no corresponde utilizar al Paraguay para justificar inversiones en defensa. “El justificar un presupuesto militar tratando de culpar al Paraguay, eso no puede ser. Eso es aberrante”, afirmó.

Según la senadora, no se puede permitir una versión que, a su criterio, responsabilice al Paraguay por un conflicto que marcó profundamente la historia regional.

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A pesar de sus críticas, la senadora destacó los vínculos actuales entre ambos países y sostuvo que Paraguay mantiene una relación de hermandad con Brasil. “Con Brasil nos unen muchas acciones de hermandad. Tenemos puentes que unen a Brasil con Paraguay, migraciones brasileñas que han traído desarrollo y tenemos Itaipú, una gran obra maestra de paraguayos y brasileños”, expresó.

En ese sentido, señaló que las diferencias históricas deben ser abordadas mediante el diálogo diplomático y no con declaraciones que puedan generar tensiones entre ambas naciones.

Las declaraciones de Luiz Inácio Lula da Silva generaron cuestionamientos en Paraguay luego de que el mandatario brasileño afirmara que Paraguay decidió invadir Brasil, Argentina y Uruguay, argumento que utilizó en el marco de una defensa del fortalecimiento militar de su país.