Senadores aprueban crédito del BID para que “Beto” Ovelar saque rédito político

El pleno del Senado finalmente aprobó el proyecto de ley que aprueba un crédito de US$ 75 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ampliar el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). El fondo supuestamente se destinará para caminos rurales y puentes en siete departamentos del país. Según la titular del MOPC, Claudia Centurión, un millón de paraguayos serían beneficiados.

En la sesión anterior, colorados disidentes denunciaron que Caaguazú, feudo del senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC), titular de la comisión de Hacienda de la Cámara Alta, iba a llevarse el 85% del fondo del crédito gracias a su injerencia.

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Durante el debate en la fecha, Ovelar dijo que el citado departamento solo dispondría del 50% del préstamo, lo que fue acompañado por varias risas. Subrayó que también se incluyen caminos y puentes en Alto Paraná, Canindeyú, Concepción, San Pedro, Itapúa y Caazapá.

El parlamentario destacó que en el palco para el público de la Cámara Alta se encontraban representantes de numerosos asentamientos que estaban pendientes del tratamiento del crédito.

Mario Varela (ANR) y Pedro “Pipo” Díaz Verón (ANR, HC), Líder Amarilla (PLRA) y Salyn Buzarquis (PLRA) respaldaron el proyecto. No obstante, los liberales también cuestionaron duramente a la titular del MOPC Claudia Centurión, por la falta de obras y porque gran parte del crédito se usará en dudosos gastos administrativos.

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No se hicieron puentes y rutas, denuncian

Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) cuestionó que un préstamo anterior, aprobado en 2025 por US$ 74.200.000 también fue destinado a caminos y puentes rurales. No obstante, ninguna de las obras presupuestadas fueron construidas.

“Ahora están pidiendo otro crédito por US$ 75 millones más”, lamentó.

También exhibió una nota del MOPC en que se afirma que el crédito aprobado en 2025 recién se ejecutará en 2027. Urgió a los senadores cartistas controlar a la ministra de Obras para que estos fondos se usen.

El senador opositor Ignacio Iramaín (Ind) hizo una exposición con diapositivas en que denunciaba que el gobierno de Santiago Peña se la pasa agrandando la deuda pública pero no ejecuta los créditos en obras.

Cartistas piden celeridad a Centurión

Ante las críticas contra Claudia Centurión por mantener sin ejecución los préstamos anteriores destinados a obras, el líder de la bancada cartista, Natalicio Chase (ANR, HC) pidió incluir un artículo que urge a la cartera de Estado a ejecutar el crédito dentro de los 180 días de la promulgación de la ley.