Mafia del Asfalto: Callizo teme que evidencias se pierdan tras apertura de investigación

Luego de que se denunció el uso de máquinas, elementos y funcionarios de la Dirección de Vialidad de la Municipalidad de Asunción en obras particulares en un esquema de presunta recaudación paralela y tras una medida de fuerza por parte de los funcionarios que tomaron la sede de la dependencia municipal, la Fiscalía abrió una investigación.

El equipo investigador quedó liderado por el fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Piñánez, y Christian Benítez, bajo la coordinación de la fiscala adjunta Nancy Salomón Marín. La misma se dio a casi una semana de que el concejal Pablo Callizo presentó la denuncia.

El mismo destacó la rapidez con la que la Fiscalía abrió la investigación sobre los dos casos específicos de los que presentaron las pruebas: el del estacionamiento en el predio deportivo sobre la avenida Perón y de la concesionaria en la avenida República Argentina.

“Queremos que se determinen quiénes son los responsables y también quiénes dieron las órdenes, porque a veces es muy fácil capaz culparle a los funcionarios de menor rango, que a veces algunos cumplen órdenes nada más y no determinar quiénes fueron los que finalmente solicitaron esto, porque yo no creo que 70 toneladas puedan salir de la dirección así tan fácilmente sin que nadie esté controlando”, precisó.

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Muchos involucrados en “La Mafia del Asfalto”

Callizo recordó que hay ciertos controles básicos que existen en la Dirección de Vialidad, por lo que sostuvo que deben haber muchas personas involucradas en este esquema, además expresó su deseo de que se puedan investigar otros casos.

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“Nosotros constatamos dos, pero quién sabe cuántos otros casos hubo en todo este tiempo, más todavía ahora por el tema electoral que yo creo que se intensificaron, digamos, este tipo de negociados dentro de la dirección”, refirió.

Rememoró que el interventor, Óscar Pérez, asumió el viernes y solamente hoy ya dio a conocer que existe un sobrante de 1.200 litros de combustible, por lo que se debe dar a conocer en que se usaban antes de la intervención.

Agregó que tras la denuncia que realizó, también le llegaron denuncias de supuesto robo de combustible de la propia dirección.

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“Nos llegaron muchas denuncias de robo de combustible dentro de la misma dirección, donde hacen figurar ciertos vehículos que están ya descompuestos o incluso que están hace cuatro años en el depósito de la municipalidad, pero; sin embargo, figuran como si fuera que se siguen cargando estos vehículos”, precisó.

Municipalidad no responde solicitud de información

Criticó que hasta ahora no tuvieron respuesta de la Municipalidad de Asunción al pedido que realizó a través del portal de acceso a la información pública hace más de dos meses sobre el uso de combustible dentro de la dirección.

Denunció que ya pasó el plazo para que la municipalidad responda el pedido, no respondió, volvieron a solicitar una reconsideración y mientras que siguen aguardando la respuesta, ya anticipó que plantearán un amparo judicial en caso de que sigan sin respuesta.

“Nosotros queremos tener toda esa información antes de que las pruebas se escondan, se pierdan o los documentos no se presenten. Entonces, eso es algo también que nos preocupa. Hay otro tema también, que son las cámaras. Yo creo por eso la fiscalía ojalá pueda intervenir ya hoy mismo o en el transcurso de la semana la dirección”, señaló.

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Expresó su temor a que tanto la intervención de Pérez, como la investigación fiscal sean solamente a una lavada de cara, ya que entre ambas instituciones podrían terminar encubriendose escondiendo las evidencias, culparle a dos o tres funcionarios de menor rango y que acabe ahí.

“Yo creo que esa siempre es la salida que ellos utilizan e implementan, siempre que ligue nomás ese de abajo, pero sin entrar en el fondo de la cuestión, sin entrar en todos los otros casos que pudieran haber y también las cabezas, porque acá hay una responsabilidad también de las cabezas que no puede ser que no se hayan dado cuenta de que 70 toneladas desaparecieron”, criticó.

Mencionó que incluso cuentan con las órdenes de trabajo de asfalto para la avenida Perón y Pizarro, pero constataron que nunca se asfaltaron en esos lugares. Lamentó que no exista fiscalización de las obras de asfalto, ya que el presupuesto de las mismas es de US$ 14 millones anuales.

“Aparte los camiones. Sabemos los camiones de vialidad son equipos costosos, muchos de ellos se descomponen, no se arreglan, se venden, se carnean. Esas son otras cuestiones que hay que ir investigando de cómo se manejan todas estas cuestiones y los recursos de la municipalidad”, señaló.