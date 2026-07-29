Senadores de la oposición solicitan unidad en distritos con candidaturas múltiples

El portavoz de la noticia fue el liberal Eduardo Nakayama, quien ya había anticipado el pasado lunes que iba a darse este pronunciamiento. Hoy vio la luz un comunicado firmado por legisladores de los sectores que componen la multibancada.

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¿Qué dice este comunicado?

El texto exhorta a encontrar mecanismos de medición (encuestas o cualquier método consensuado) o, en su defecto, definan candidaturas unificadas en cada distrito para alcanzar consensos en antes del 7 de agosto, fecha límite para la renuncia de candidaturas según el cronograma electoral.

“La dispersión de candidaturas solo generará la dispersión del voto y beneficiará directamente a los candidatos del Partido Colorado, perpetuando el monopolio del poder local que tantos años ha dificultado el verdadero desarrollo de nuestras comunidades”, agrega parte del texto compartido por Nakayama a través de su cuenta de X.

Se insta a su vez a a cada candidato, movimiento, partido o alianza opositora a priorizar el interés colectivo por encima de las aspiraciones individuales. “Solo unidos podremos disputar de igual a igual y ofrecer a la ciudadanía una opción real de cambio”, citan.

Solo unidos hay posibilidad de ganar, aseguran

Sostienen que la experiencia política debe servir para convencer a los distintos sectores de sentarse a negociar. “Ese ha sido siempre el espíritu de las mesas de diálogo conformadas a lo largo y ancho del país: acompañar al candidato mejor posicionado en cada distrito”, subrayan.

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El comunicado reafirma el compromiso con el bien común antes que los intereses particulares y partidarios. Al mismo tiempo, hace un llamado a todos los sectores opositores a sostener ese punto de vista hasta el cierre de las candidaturas.

“Solo unidos podremos disputar de igual a igual y ofrecer a la ciudadanía una opción real de cambio. Tenemos la oportunidad histórica de demostrar que somos capaces de trascender las diferencias en beneficio del país”, finaliza.

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El 7 de agosto vence el plazo establecido por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para la renuncia y sustitución de candidaturas, por lo que consideró que aún existe margen para lograr consensos.