No habrá “alternancia” ni “tercer espacio” sin acuerdos, advierte Richer a Prieto

En una reflexión sobre lo que denominó como la crisis del “tercer espacio” ante la “descomposición” del Partido Colorado, el exsenador Hugo Richer cuestionó que después de la derrota electoral de 2023, un sector de la oposición haya recuperado la idea del “tercer espacio”, por fuera del PLRA pero excluyendo a la izquierda.

En alusión al Partido Yo Creo y su líder Miguel Prieto, Richer señaló que este sector solo tiene como estrategia agruparse para después “acordar o negociar” con el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) la “unidad de la oposición”.

Richer sostuvo que este “tercer espacio” tampoco avanzó ni consolidó acuerdos. “Se pueden ganar elecciones sin programas, es lo que ocurre en estos tiempos de la posverdad y decadencia de la democracia liberal, pero es difícil construir “procesos de unidad” sin acuerdos y programas”, sostuvo.

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Insistió en que este “tercer espacio” se vuelve ambiguo, ya que solo plantea la “unidad de toda la oposición” para derrotar al Partido Colorado. “Lo que queda claro es que el voluntarismo no alcanza para debatir los grandes temas nacionales y abrir el camino de los acuerdos estratégicos”, aseveró.

Advirtió que el Partido Colorado podrá volver a ganar las elecciones generales en 2028, aunque no pueda revertir su proceso de “descomposición política, el modelo económico que crece para pocos y aumenta la desigualdad social, menos para enfrentar a la corrupción y los vínculos de las organizaciones criminales con el poder.

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Antecedentes históricos

En un recuento histórico de los últimos 40 años, Richer señaló que la construcción de un “tercer espacio” en Paraguay tuvo como primera experiencia al Partido Encuentro Nacional (PEN) en las elecciones de 1993.

Agregó que una década más tarde surgió el Partido Patria Querida (PQ), a su criterio orientado hacia la centroderecha/derecha, y posteriormente el Frente Guasu (FG), una aglutinación de fuerzas de la centroizquierda/izquierda.

Sostuvo que es “difícil” ubicar en los intentos del “tercer espacio” al Unace al ser una “escisión” de la ANR.

Situación del Frente Guasu

Aunque la izquierda reclama más protagonismo y espacios en el Tercer Espacio, su situación lo deja con poca fuerza electoral. Fundado en 2010 para potenciar la presidencia de Fernando Lugo (2008-2012), no pudo impedir la destitución del mandatario.

Si bien fue la tercera bancada más numerosa del Senado del 2013 al 2023, perdió toda su fuerza electoral después que Lugo, su principal figura, sufriera un accidente cardiovascular (ACV) en 2022 y abandonara la política. Con el alejamiento de la senadora Esperanza Martínez, actualmente el Frente Guasu no tiene ningún senador nacional.