Sole Núñez en Bañado Sur pide voto consciente y vencer a la “maquinaria del dinero” en Asunción

La candidata opositora Soledad Núñez, respaldada por una alianza de casi todos lo partidos de oposición, además del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) recorrió ayer el Bañado Sur, acompañada de la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), el concejal liberal Humberto Blasco y otros referentes políticos, apelando sobre todo a un voto consciente de los pobladores que son los que más padecen -históricamente, pero más ahora- la nefasta gestión actual de la Municipalidad de Asunción.

“Asunción tiene solución, y es con nosotros, los vecinos, no con las estructuras que secuestraron Asunción”, sostuvo Núñez consciente además de que enfrentan a un candidato oficialista con toda la maquinaria oficialista y del dinero a su favor.

Por ello, enfatizó que considera importante el realizar estos recorridos y llegar a los vecinos, con cuyo respaldo están convencidos de hacer frente a los que tienen “secuestrada” la Capital, que pese a cambiar de rostros, son todos parte del mismo equipo.

“Bajo la llovizna o cuando se pone el sol, seguimos caminando porque Asunción vale la pena porque vamos a recorrer cada cuadra, vamos a tocar cada puerta porque juntos vamos a ganarle a la maquinaria del dinero y del poder”, remarcó.

No es poco el peso que tiene este dinero y poder que menciona la candidata, ya que ayer durante la presentación de candidatos municipales de la ANR, el propio presidente de la República, Santiago Peña (que tiene el Gobierno en sus manos) se declaró “jefe de campaña” de los candidatos colorados, adelantado haría lo que pueda para “coloradizar el país”.

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“Si en este momento crítico no reaccionamos, no sé qué haremos. Pero yo me presento como candidata porque estoy convencida que Asunción tiene solución. Vamos a reconstruir esta ciudad, todos juntos, mano a mano, barrio a barrio” remarcó la candidata.

Durante su recorrido, también recogió los reclamos de los vecinos relacionados principalmente con calles y veredas destruidas o inexistentes, problemas de aguas servidas por falta de desagüe cloacal, la falta de espacios públicos para compartir con las familias, pero principalmente la inseguridad, azuzada por la falta de buena iluminación por las noches, la poca presencia policial y lamentablemente la proliferación de gran cantidad de adictos.

La candidata también luego agregó una reflexión pretendiendo hacer frente a algo que es muy común en esta situación, que es la pérdida de esperanza.

“Pensaba en la política, en lo difícil que es cambiar las cosas cuando nos robaron hasta la esperanza de que algo mejor pueda suceder. Y así, entre esos pensamientos, se hacía más fuerte el compromiso para enfrentar a este sistema perverso que tiene secuestrada a la Municipalidad”, señaló.