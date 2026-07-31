“Las mujeres de barrio son las que lideran las ollas populares”: PLRA presentará a Sole su comando femenino

El acto se llevará a cabo este sábado 1 de agosto desde las 8:00 en el salón de eventos La Cascada. La actividad consistirá en la presentación del Comando Político de mujeres del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), agrupación que recientemente eliminó la paridad en sus listas plurinominales.

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Marlene Orué, indicó que se compartirán los ejes del programa de la candidata sobre lo que urgen las mujeres de la capital. Fueron designadas como encargadas del comando Lorena Segovia, Marlene Orué, Juliana Boccia, y Mónica Gómez.

Agregó que también estarán presentes las presidentas de comités liberales de Asunción, las convencionales, concejalas y legisladoras que representan a la capital.

Por su parte, Olga Paredes, miembro del Directorio del PLRA, indicó a Radio Alón que el objetivo es definir los desafíos de las mujeres, las políticas públicas necesarias y hacer una demostración de fuerza de este sector.

Destacó que también estarán presentes mujeres líderes de sus respectivas comunidades.

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Paredes resaltó que son las mujeres de barrio quienes en Paraguay lideran las ollas populares, polladas y todo tipo de actividades solidarias que sostienen la comunidad, por lo que es importante escucharlas, evaluar qué están haciendo y ver cómo potenciar a esta comunidad.

Candidatas y autoridades electas

El PLRA resolvió no presentar candidato a intendente y apoyar a Soledad Núñez. Tras sus internas, de 24 candidatos a concejales, solo tiene siete aspirantes mujeres encabezadas por la edil saliente Fiorella Forestieri. Le siguen Blanca Carina Benítez Yegros; María José Miranda Ugarriza; María Cecilia Vargas Peña Arroñade; Fátima Luz Marina Gómez Pereira; María Cristina Benítez Mareco y Yesica Ramona Saguier Dávalos.

Las presidentas de comité de Asunción son: de Santísima Trinidad, Raquel Mancuello Ozuna; de San Rafael, Viviana Elizabeth Vega; de Santa Rosa, Lilian Esperanza Ruiz; de Barrio Herrera, Raquel Ruiz Díaz y de Terminal, Pamela Zárate Colman.

La presidenta del comité de Caaguy Rory, es Ignacia Morán Cabrera; de Vista Alegre, Beatriz Arenas; de Barrio Jara, Carolina Sosa; de Itá Enramada, Edita Bonet; de San Vicente, Carolina González Salinas y de Pettirossi, Lucía Grance.