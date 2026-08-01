“No al peaje”: La solución es acabar con la corrupción, cajas paralelas, mafias y coimas, dice Sole

“La estructura que llevó a Asunción al caos, que le puso primero y le sacó después a Nenecho, ahora quiere que los asuncenos paguemos peajes para resolver el desorden del tránsito”, repudió Soledad Núñez en un encuentro político de mujeres líderes del PLRA y otros sectores.

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“Nosotros debemos pagar peajes para que ellos sigan robando asfalto, coimeando con la PMT y manteniendo las cajas paralelas que llevan nuestra plata a sus bolsillos”, señaló la candidata a la intendencia por la Alianza Juntos por Asunción durante el evento de instalación del Comando Femenino para Asunción del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

En su intervención, Núñez recordó que el estado lamentable de las obras inconclusas en los Barrios San Pablo, Santo Domingo y la cuenca de San Antonio son producto directo de la malversación de fondos del G8, el multimillonario préstamo “volatilizado” durante la gestión de Óscar “Nenecho” Rodriguez.

Apunta a campaña de Lizarella Valiente

“Hay que recordar eso: esos fondos existían en diciembre del 2022, para enero del 2023 ya no existían. Casualmente, dos meses antes de las elecciones generales donde la esposa de Nenecho resultó elegida senadora. Porque ellos son lo mismo: Nenecho, Bello y Camilo” afirmó.

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Se refirió así a la senadora oficialista Lizarella Valiente, al intendente interino de Asunción Luis Bello y al candidato del cartismo para la intendencia capitalina Camilo Pérez, todos cartistas.

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“Eso conmigo no va a pasar. La solución pasa por acabar con la corrupción y con la fiesta de unos pocos en el municipio de Asunción y devolver a la ciudad la honestidad y la gestión transparente, no por el bolsillo de los ciudadanos”, manifestó.

La candidata respondió a las consultas y reclamos de las participantes, entre las que estaban figuras como Rafaela Guanes de Laíno y Pilar Callizo, así como la senadora Celeste Amarilla, la ex senadora Kattya González (independiente), además de presidentas y miembros de comités, candidatas a la concejalía, entre otras líderes del PLRA.