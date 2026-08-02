Filtro final: comisión del Senado dictaminará candidaturas para contralor y subcontralor

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reunirá este martes a las 13:00 para aprobar el dictamen sobre las postulaciones a los cargos de contralor y subcontralor general de la República, en un paso clave dentro del proceso de selección de las futuras autoridades de control.

El documento que emitirá la comisión tendrá carácter de recomendación y no será vinculante para la decisión que posteriormente adopte el pleno de la Cámara de Senadores. Sin embargo, constituirá el primer filtro oficial de los aspirantes que continúan en carrera.

El trabajo de la comisión incluyó el análisis de los legajos, la verificación del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, además de la realización de audiencias públicas con los candidatos.

De 49 postulantes quedarían alrededor de 38 habilitados

El proceso comenzó con 49 postulantes, pero tras la revisión de la documentación y las audiencias públicas, el número de candidatos se redujo considerablemente.

Quedaron fuera quienes no reunían los requisitos constitucionales, legales o formales, además de algunos postulantes que renunciaron durante el proceso y otros que no participaron de las audiencias convocadas.

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El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el senador Javier Zacarías Irún, había adelantado que aproximadamente 38 a 40 candidatos continuarían en carrera una vez concluido el análisis técnico.

El dictamen que será aprobado este martes reflejará precisamente esa depuración, dejando únicamente a quienes cumplen las exigencias establecidas por la Constitución y la legislación vigente.

El pleno del Senado tendrá la última palabra

Una vez aprobado por la comisión, el dictamen tendrá entrada oficial durante la sesión ordinaria del Senado prevista para el miércoles. A partir de ese momento, tras definición de la mesa directiva para el día de su tratamiento ya corresponderá al pleno definir las ternas que serán remitidas a la Cámara de Diputados.

Siguiendo la práctica legislativa de los últimos años, las distintas bancadas presentarán sus propuestas de candidatos y posteriormente se someterán a votación.

El Senado deberá conformar dos ternas:

una para el cargo de contralor general de la República;

otra para subcontralor general.

Cada propuesta deberá reunir mayoría absoluta, es decir, al menos 23 votos de los 45 senadores, para ser aprobada.

Posteriormente, la Cámara de Diputados elegirá a las nuevas autoridades también por mayoría absoluta, con 41 votos de los 80 diputados.

Bachi Núñez anticipó que el Senado aún no tomará una decisión

El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, señaló que el Senado no definirá esta semana la conformación de las ternas, pese a que el dictamen ya estará listo.

Indicó que la Cámara Alta se tomará el tiempo necesario para alcanzar un acuerdo político, remarcando que el proceso aún se encuentra dentro de los plazos establecidos por la Constitución y la ley.

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Tras concluir las audiencias públicas, Javier Zacarías Irún sostuvo que la selección final será compleja debido al alto nivel de los postulantes que permanecen en carrera.

El legislador afirmó que la mayoría de los aspirantes que superaron el proceso cuentan con condiciones suficientes para ejercer el cargo. “Yo creo que el 100% de los que se han postulado y han pasado por aquí están aptos”, expresó al finalizar las entrevistas públicas.

El cronograma constitucional establece que las ternas deben ser remitidas por el Senado a la Cámara de Diputados hasta el 1 de septiembre.

No obstante, Zacarías Irún estimó que el Congreso podría completar el proceso mucho antes y resolver la integración de ambas ternas durante la primera quincena de agosto, siempre que exista consenso político entre las bancadas.