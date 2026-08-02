Luque: Chilavert denuncia fraude electoral en medición opositora

“Se encontraron casos en los que el ciudadano manifestaba de manera expresa su intención de elegir mi candidatura; sin embargo, al verificarse el formulario digital, aparecía registrado el nombre del candidato Manolo Achucarro”, denunció el excapitán de la selección nacional en sus redes sociales tras la consulta opositora realizada ayer.

Luque es la tercera ciudad más poblada del Paraguay y habitada del departamento Central, por lo que su control es una prioridad tanto para el cartismo como para la oposición.

Las elecciones municipales se realizarán el próximo 4 de octubre los candidatos a intendente tienen tiempo hasta el 7 de agosto para presentar sus renuncias a para que sus listas no aparezcan en la pantalla de las máquinas de votación.

Luque ha estado bajo control de la ANR desde el 2015 y el intendente saliente, reelecto en 2021, es Carlos Echeverría (ANR, HC). El último intendente liberal fue César Meza Bría (PLRA) en el periodo 2010-2015.

Lea más: https://www.abc.com.py/politica/2026/07/28/elecciones-municipales-encuesta-sera-el-sabado-para-definir-candidato-opositor-en-luque/

Chila exige auditoría

“Esta situación es extremadamente preocupante y merece una explicación técnica clara y una revisión independiente que garantice la transparencia del proceso”, aseveró el exportero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Chila ya fue candidato presidencial del 2023, recordado por haber obtenido 24.280 votos y ganado la apuesta al exsenador Juan Carlos “Calé” Galaverna (ANR, HC), quien prometió hacerse “travesti” si Chilavert tenía más de 1.000 votos.

Lea más: José Luis Chilavert: ¿Quién es el candidato a presidente por el Partido de la Juventud?

Agregó que entre los candidatos se acordó que cada encuestador se movilice por sus medios pero que durante la auditoría se constató que varios de ellos eran trasladados por integrantes del equipo del candidato Manolo Achucarro.

Chilavert aclaró que su denuncia no busca desconocer la voluntad de la ciudadanía ni generar divisiones pero solicita que sus observaciones sean esclarecidas mediante “una auditoría seria, objetiva e independiente, que permita conocer la verdad y brindar garantías a todos los actores que participaron de este proceso”.

El martes último, los tres intendentables opositores firmaron un documento donde se comprometen a apoyar al vencedor el próximo 4 de octubre durante las elecciones municipales y también renunciarán a sus candidaturas a intendente.

Tanto Maldonado como Achucarro no han hecho declaraciones públicas en sus redes sociales tras la medición.