Chilavert falta a su palabra y divide la oposición en Luque

El exarquero José Luis Chilavert se presentó hoy ante el Juzgado Electoral de Areguá a ratificar formalmente su candidatura a la intendencia de Luque por la Alianza Luqueños Unidos y de esa manera ninguneó el acuerdo de unidad firmado el pasado 29 de julio con los otros dos intendentables, los concejales Manuel “Manolo” Achucarro y Belén Maldonado.

Lea más: Luque: Chilavert denuncia fraude electoral en medición opositora

El acuerdo, firmado bajo escribanía, era que se sometían los tres a una encuesta y que respaldarían al que resultara ganador. Como el ganador fue el liberal Manolo Achucarro, Chilavert no aceptó la derrota y denunció un supuesto fraude. De esta manera dividió la oposición en Luque.

“Hoy me presenté ante el Juzgado Electoral de la ciudad de Areguá, para ratificar formalmente que mi candidatura a la Intendencia Municipal de Luque”, reza parte del comunicado emitido por el ex guardameta.

Insistió en fraude

José Luis Chilavert insistió en que fue víctima de fraude y por eso iría solo a las urnas para enfrentar al candidato colorado Hugo Farías y a Manuel Achucarro, quien tiene el respaldo del PLRA y de la Alianza Luque Democrático.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“En los últimos días, nuestra ciudad ha sido escenario de una fraudulenta encuesta de la cual Luqueños Unidos no será cómplice”, dice otra parte de su nota.

Lea más: Elecciones Municipales: Sugestivo “coqueteo” de El Chila con precandidato cartista en Luque

Habló que su candidatura responde a un mandato popular y no a acuerdos de último momento. Una postura que resulta contradictoria, teniendo en cuenta que fue Chilavert el que, junto con Belén Maldonado, el 11 de junio pasado en la peatonal histórica de Luque llamaron a la unidad.

Incluso instaron al ganador de las internas liberales, Manuel Achucarro, a no cerrar las negociaciones hacia la unidad, pero llamativamente ahora cambió de postura al resultar perdedor de la encuesta. Aunque muchos en redes sociales le recordaron su coqueteo con el candidato cartista Hugo Farías.

“Mi compromiso no responde a intereses particulares ni a acuerdos de último momento (...) A quienes depositaron su confianza en este proyecto, les transmito un mensaje claro: seguimos firmes, seguimos de pie y seguimos adelante”, puntualizó en su comunicado Chilavert.